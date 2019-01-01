Волинського чиновника оштрафували за погані дороги





У вівторок, 1 жовтня, поліцейські відділу безпеки дорожнього руху обстежили проблемні ділянки вулиць Нововолинська, - повідомляє

Нагадаємо, що такі заходи відбуваються в рамках осіннього комісійного огляду вулично-дорожньої інфраструктури.



За неналежне утримання доріг на відповідального чиновника міської ради оформили постанову за ч. 1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).



Документ передбачає накладення штрафу в сумі 1 020 гривень.



Також поліцейські видали припис щодо ліквідації всіх недоліків, вказаних в акті огляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовець Нововолинської міськради заплатить штраф за неналежне утримання доріг.У вівторок, 1 жовтня, поліцейські відділу безпеки дорожнього руху обстежили проблемні ділянки вулиць Нововолинська, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Нагадаємо, що такі заходи відбуваються в рамках осіннього комісійного огляду вулично-дорожньої інфраструктури.За неналежне утримання доріг на відповідального чиновника міської ради оформили постанову за ч. 1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).Документ передбачає накладення штрафу в сумі 1 020 гривень.Також поліцейські видали припис щодо ліквідації всіх недоліків, вказаних в акті огляду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію