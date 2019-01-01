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На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО

На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО
У пункті пропуску «Пулемець» затримали автівку іноземця, який хотів провезти контрабандні цигарки до України.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

1 жовтня під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Пулемець» 19-річний білорус обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, котрі підлягають декларуванню він не має.

«Проте додаткова прикордонно-митна перевірка автівки показала, що це не так», – повідомили у пресслужбі.

Під час поглибленого огляду Citroen, в його конструктивних особливостях та панелі, охоронці кордону та співробітники ДФС виявили понад 1 350 пачок сигарет білоруського виробництва.

Транспортний засіб іноземця разом із контрабандним куривом на суму понад 30 тис. грн. вилучили встановленим порядком. Крім того, тепер громадянину Білорусі заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО
На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО
На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО
На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО

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Теги: цигарки, Волинь, Пулемець
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