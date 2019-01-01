На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО





Пожежа трапилася у вівторок, 1 жовтня близько 20:15 години, - інформує



На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.



Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік.



Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Любомль на вулиці Брестській загорівся вантажний автомобіль ЗІЛ.Пожежа трапилася у вівторок, 1 жовтня близько 20:15 години, - інформує Кордон. На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік.Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію