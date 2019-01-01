На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 11:52
У місті Любомль на вулиці Брестській загорівся вантажний автомобіль ЗІЛ.
Пожежа трапилася у вівторок, 1 жовтня близько 20:15 години, - інформує Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.
Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік.
Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
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Пожежа трапилася у вівторок, 1 жовтня близько 20:15 години, - інформує Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.
Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік.
Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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