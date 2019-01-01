вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО

На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
У місті Любомль на вулиці Брестській загорівся вантажний автомобіль ЗІЛ.

Пожежа трапилася у вівторок, 1 жовтня близько 20:15 години, - інформує Кордон.

На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.

Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік.

Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.

На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, пожежа, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України
Сьогодні, 12:14
«Наближає державу до прірви»: що пишуть про «формулу Штайнмаєра» відомі волиняни
Сьогодні, 12:08
На Волині вночі горіла вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 11:52
На Волині затримали 19-річного білоруса, який хотів провезти до України контрабанду. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Волинського чиновника оштрафували за погані дороги
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині
14 вересень, 18:57
На трасі у вантажівці загорілися пралки На трасі у вантажівці загорілися пралки
06 липень, 12:49
На Любомльщині згорів хлів зі свинею На Любомльщині згорів хлів зі свинею
17 червень, 13:27
У волинському місті горіли гаражі. ФОТО У волинському місті горіли гаражі. ФОТО
21 травень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу
Сьогодні, 12:56
 0
Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували
Сьогодні, 12:55
 0
Лучани просять карати пішоходів-порушників нарівні з водіями
Сьогодні, 12:39
 0
У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:35
 0
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿