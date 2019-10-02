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Безробітний волинянин крав продукти в магазині

Безробітний волинянин крав продукти в магазині
Правоохоронці у Володимирі-Волинському по «гарячих слідах» впіймали крадія.

Про це інформує сайт «Княжий Град» із посилання на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.

Так, 1 жовтня близько 14:45 поліцейським вдалося затримати зловмисника, який з прилавку магазину «Рукавичка» викрав продукти харчування на 346 гривень.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв непрацюючий житель Нововолинська. Викрадені речі повернули адміністрації магазину.

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Теги: волинянин, крадіжка
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Коментарі 1
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А кажуть небуло зубожіння при Пороху.
Люде крадут бо голодні.
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