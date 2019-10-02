Безробітний волинянин крав продукти в магазині
Сьогодні, 16:35
Правоохоронці у Володимирі-Волинському по «гарячих слідах» впіймали крадія.
Про це інформує сайт «Княжий Град» із посилання на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Так, 1 жовтня близько 14:45 поліцейським вдалося затримати зловмисника, який з прилавку магазину «Рукавичка» викрав продукти харчування на 346 гривень.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв непрацюючий житель Нововолинська. Викрадені речі повернули адміністрації магазину.
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Про це інформує сайт «Княжий Град» із посилання на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Так, 1 жовтня близько 14:45 поліцейським вдалося затримати зловмисника, який з прилавку магазину «Рукавичка» викрав продукти харчування на 346 гривень.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв непрацюючий житель Нововолинська. Викрадені речі повернули адміністрації магазину.
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