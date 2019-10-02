Безробітний волинянин крав продукти в магазині





Про це інформує сайт



Так, 1 жовтня близько 14:45 поліцейським вдалося затримати зловмисника, який з прилавку магазину «Рукавичка» викрав продукти харчування на 346 гривень.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв непрацюючий житель Нововолинська. Викрадені речі повернули адміністрації магазину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці у Володимирі-Волинському по «гарячих слідах» впіймали крадія.Про це інформує сайт «Княжий Град» із посилання на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.Так, 1 жовтня близько 14:45 поліцейським вдалося затримати зловмисника, який з прилавку магазину «Рукавичка» викрав продукти харчування на 346 гривень.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв непрацюючий житель Нововолинська. Викрадені речі повернули адміністрації магазину.

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