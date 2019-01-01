Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:18
У Луцьку 27 вересня подружжя із Рожищенського району Олексюків Надія Ананіївна та Володимир Пудійович відгуляли "золоте" весілля.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Народилися, дівували і парубкували у селі Березолупи, там ходили від хати до хати колядувати та щедрувати.
"І там дядько Ананій старався покепкувати з невисокого на зріст колядника Володі який, одягнувши не по розміру батькового кожуха, завжди спотикався через високий поріг дядькової хати. Якби ж той дядько Ананій тоді знав, з кого він кепкує ! Якби ж він знав, що цей парубок буде його зятем ! А це сталось . І сталось знову ж таки в Березолупах 27 вересня 1969 року. 50 літ поспіль.
Нехай на їхньому шляху буде все тільки хороше: квіти, сонце і безхмарна блакить неба. А весільний рушник, який простелили ювілярам діти, нехай стелиться щасливою дорогою ще на багато-багото років подружнього життя", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Народилися, дівували і парубкували у селі Березолупи, там ходили від хати до хати колядувати та щедрувати.
"І там дядько Ананій старався покепкувати з невисокого на зріст колядника Володі який, одягнувши не по розміру батькового кожуха, завжди спотикався через високий поріг дядькової хати. Якби ж той дядько Ананій тоді знав, з кого він кепкує ! Якби ж він знав, що цей парубок буде його зятем ! А це сталось . І сталось знову ж таки в Березолупах 27 вересня 1969 року. 50 літ поспіль.
Нехай на їхньому шляху буде все тільки хороше: квіти, сонце і безхмарна блакить неба. А весільний рушник, який простелили ювілярам діти, нехай стелиться щасливою дорогою ще на багато-багото років подружнього життя", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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