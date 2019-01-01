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Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО

Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
У Луцьку 27 вересня подружжя із Рожищенського району Олексюків Надія Ананіївна та Володимир Пудійович відгуляли "золоте" весілля.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Народилися, дівували і парубкували у селі Березолупи, там ходили від хати до хати колядувати та щедрувати.

"І там дядько Ананій старався покепкувати з невисокого на зріст колядника Володі який, одягнувши не по розміру батькового кожуха, завжди спотикався через високий поріг дядькової хати. Якби ж той дядько Ананій тоді знав, з кого він кепкує ! Якби ж він знав, що цей парубок буде його зятем ! А це сталось . І сталось знову ж таки в Березолупах 27 вересня 1969 року. 50 літ поспіль.

Нехай на їхньому шляху буде все тільки хороше: квіти, сонце і безхмарна блакить неба. А весільний рушник, який простелили ювілярам діти, нехай стелиться щасливою дорогою ще на багато-багото років подружнього життя", - йдеться у повідомленні.

Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО


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Теги: подружжя з Волині, " золоте" весілля, Луцьк
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