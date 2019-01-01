Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО

У Луцьку 27 вересня подружжя із Рожищенського районутавідгуляли "золоте" весілля.Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.Народилися, дівували і парубкували у селі Березолупи, там ходили від хати до хати колядувати та щедрувати."І там дядькостарався покепкувати з невисокого на зріст колядника Володі який, одягнувши не по розміру батькового кожуха, завжди спотикався через високий поріг дядькової хати. Якби ж той дядько Ананій тоді знав, з кого він кепкує ! Якби ж він знав, що цей парубок буде його зятем ! А це сталось . І сталось знову ж таки в Березолупах 27 вересня 1969 року. 50 літ поспіль.Нехай на їхньому шляху буде все тільки хороше: квіти, сонце і безхмарна блакить неба. А весільний рушник, який простелили ювілярам діти, нехай стелиться щасливою дорогою ще на багато-багото років подружнього життя", - йдеться у повідомленні.