Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України
Сьогодні, 12:14
На Заході України 3 жовтня буде дощова погода. Опади передбачаються помірними і навіть сильними.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, на решті території України втримається суха погода.
"Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси. З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички", - йдеться у повідомлені.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, на решті території України втримається суха погода.
"Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси. З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички", - йдеться у повідомлені.
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