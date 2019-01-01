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Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України

Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України
На Заході України 3 жовтня буде дощова погода. Опади передбачаються помірними і навіть сильними.

Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, на решті території України втримається суха погода.

"Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси. З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички", - йдеться у повідомлені.

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Теги: дощі, синоптик, прогноз
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