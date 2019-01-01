Синоптик попереджає про дощову погоду на Заході України

На Заході України 3 жовтня буде дощова погода. Опади передбачаються помірними і навіть сильними.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптикЗа її словами, на решті території України втримається суха погода."Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси. З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички", - йдеться у повідомлені.