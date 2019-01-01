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У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)

У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
У селі Рудка-Козинська Рожищенського району невідомі обікрали Свято-Троїцький храм УПЦ (МП).

Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

Заяву про злочин написав настоятель храму Петро Мазур. Невідомі проникли до приміщення церкви у ніч на 1 жовтня. Вони зламали вхідні двери.

Із храму зловмисники викрали дві ікони – «Усікновіння глави Івана Предтечі» та «Ікону явлення Серафиму Саровському Божої Матері».

Поліція розслідує крадіжку.

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Теги: храм, обікрали, Рожищенський район, УПЦ (МП)
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