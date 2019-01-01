У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:35
У селі Рудка-Козинська Рожищенського району невідомі обікрали Свято-Троїцький храм УПЦ (МП).
Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Заяву про злочин написав настоятель храму Петро Мазур. Невідомі проникли до приміщення церкви у ніч на 1 жовтня. Вони зламали вхідні двери.
Із храму зловмисники викрали дві ікони – «Усікновіння глави Івана Предтечі» та «Ікону явлення Серафиму Саровському Божої Матері».
Поліція розслідує крадіжку.
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Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Заяву про злочин написав настоятель храму Петро Мазур. Невідомі проникли до приміщення церкви у ніч на 1 жовтня. Вони зламали вхідні двери.
Із храму зловмисники викрали дві ікони – «Усікновіння глави Івана Предтечі» та «Ікону явлення Серафиму Саровському Божої Матері».
Поліція розслідує крадіжку.
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