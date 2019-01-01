Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували
Сьогодні, 12:55
Скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск», що працював на Театральному майдані Луцька, демонтували.
Про це повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук, який і опублікував світлину, на якій видно процес демонтажу.
Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.
26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.
Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.
«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначав тоді радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
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Про це повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук, який і опублікував світлину, на якій видно процес демонтажу.
Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.
26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.
Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.
«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначав тоді радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
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