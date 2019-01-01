Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували





Про це повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук, який і опублікував світлину, на якій видно процес демонтажу.



Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.



26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.



Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.



«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначав тоді радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск», що працював на Театральному майдані Луцька, демонтували.Про це повідомив депутат Луцькради, який і опублікував світлину, на якій видно процес демонтажу.Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск»26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначав тоді радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

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