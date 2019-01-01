Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу
Сьогодні, 12:56
У Луцьку поліцейські затримали 21-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад.
Так, у лютому 2018 року в обласному центрі троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень 46-річному лучанину на подвір’ї його власного будинку. Також зловмисники з вогнепальної зброї поранили 39-річну дружину господаря, - пише ГУНП у Волинській області.
Розбійники вкрали жіночу сумку з грошима та втекли. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 1 мільйон гривень.
«У рамках досудового розслідування співробітники управління стратегічних розслідувань поліції області у співпраці із слідчими Луцького відділу поліції встановили, що до вчинення цього зухвалого розбійного нападу причетний 21-річний лучанин. Його затримано, слідчі повідомили зловмисникові про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проводимо заходи, спрямовані на затримання та притягнення до відповідальності інших учасників злочину», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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Так, у лютому 2018 року в обласному центрі троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень 46-річному лучанину на подвір’ї його власного будинку. Також зловмисники з вогнепальної зброї поранили 39-річну дружину господаря, - пише ГУНП у Волинській області.
Розбійники вкрали жіночу сумку з грошима та втекли. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 1 мільйон гривень.
«У рамках досудового розслідування співробітники управління стратегічних розслідувань поліції області у співпраці із слідчими Луцького відділу поліції встановили, що до вчинення цього зухвалого розбійного нападу причетний 21-річний лучанин. Його затримано, слідчі повідомили зловмисникові про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проводимо заходи, спрямовані на затримання та притягнення до відповідальності інших учасників злочину», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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