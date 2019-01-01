вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу

Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу
У Луцьку поліцейські затримали 21-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад.

Так, у лютому 2018 року в обласному центрі троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень 46-річному лучанину на подвір’ї його власного будинку. Також зловмисники з вогнепальної зброї поранили 39-річну дружину господаря, - пише ГУНП у Волинській області.

Розбійники вкрали жіночу сумку з грошима та втекли. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 1 мільйон гривень.

«У рамках досудового розслідування співробітники управління стратегічних розслідувань поліції області у співпраці із слідчими Луцького відділу поліції встановили, що до вчинення цього зухвалого розбійного нападу причетний 21-річний лучанин. Його затримано, слідчі повідомили зловмисникові про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проводимо заходи, спрямовані на затримання та притягнення до відповідальності інших учасників злочину», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбійний напад, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 12:58
Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу
Сьогодні, 12:56
Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували
Сьогодні, 12:55
Лучани просять карати пішоходів-порушників нарівні з водіями
Сьогодні, 12:39
У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували
Сьогодні, 12:55
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Зробимо Луцьк ідеальним: як працює «Мобільна приймальня». ВІДЕО Зробимо Луцьк ідеальним: як працює «Мобільна приймальня». ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 12:58
 0
Поранили жінку та забрали мільйон гривень: у Луцьку затримали учасника розбійного нападу
Сьогодні, 12:56
 0
Скандальний кіоск з шаурмою у самому центрі Луцька демонтували
Сьогодні, 12:55
 0
Лучани просять карати пішоходів-порушників нарівні з водіями
Сьогодні, 12:39
 0
У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿