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Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон

Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Повідомили, коли у домівках волинян включать опалення. Це запитання розглянули на селекторній нараді, що відбулася 1 жовтня 2019 року під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Участь в нараді у режимі відеоконференції взяв т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.

Перш за все, розпочали засідання із розгляду проблемних питань, а саме заслухали представників тих областей, де теплопостачальні організації не отримали номінації на газ через заборгованість. Зокрема, такі проблеми виникли у місті Шепетівка Хмельницької області та міста Сміла Черкаської.

Щодо Волині, то в області завершується робота по підготовці до опалювального періоду 2019-2020 років.

Станом на 1 жовтня 2019 року всі підприємства теплопостачання області мають номінації на постачання природного газу та підписали з НАК «Нафтогаз України» договори.

Відтак, в області видали відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 1 жовтня цього року №588 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років».

Відповідно до якого опалювальний сезон розпочнуть, виходячи із кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури упродовж трьох днів менше +8 градусів за Цельсієм.


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Теги: опалювальний сезон, Волинь, початок
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