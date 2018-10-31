Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 12:58
Повідомили, коли у домівках волинян включать опалення. Це запитання розглянули на селекторній нараді, що відбулася 1 жовтня 2019 року під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
Участь в нараді у режимі відеоконференції взяв т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Перш за все, розпочали засідання із розгляду проблемних питань, а саме заслухали представників тих областей, де теплопостачальні організації не отримали номінації на газ через заборгованість. Зокрема, такі проблеми виникли у місті Шепетівка Хмельницької області та міста Сміла Черкаської.
Щодо Волині, то в області завершується робота по підготовці до опалювального періоду 2019-2020 років.
Станом на 1 жовтня 2019 року всі підприємства теплопостачання області мають номінації на постачання природного газу та підписали з НАК «Нафтогаз України» договори.
Відтак, в області видали відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 1 жовтня цього року №588 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років».
Відповідно до якого опалювальний сезон розпочнуть, виходячи із кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури упродовж трьох днів менше +8 градусів за Цельсієм.
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Участь в нараді у режимі відеоконференції взяв т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Перш за все, розпочали засідання із розгляду проблемних питань, а саме заслухали представників тих областей, де теплопостачальні організації не отримали номінації на газ через заборгованість. Зокрема, такі проблеми виникли у місті Шепетівка Хмельницької області та міста Сміла Черкаської.
Щодо Волині, то в області завершується робота по підготовці до опалювального періоду 2019-2020 років.
Станом на 1 жовтня 2019 року всі підприємства теплопостачання області мають номінації на постачання природного газу та підписали з НАК «Нафтогаз України» договори.
Відтак, в області видали відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 1 жовтня цього року №588 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років».
Відповідно до якого опалювальний сезон розпочнуть, виходячи із кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури упродовж трьох днів менше +8 градусів за Цельсієм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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