Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон

Олексія Гончарука.



Участь в нараді у режимі відеоконференції взяв т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, - про це повідомляє



Перш за все, розпочали засідання із розгляду проблемних питань, а саме заслухали представників тих областей, де теплопостачальні організації не отримали номінації на газ через заборгованість. Зокрема, такі проблеми виникли у місті Шепетівка Хмельницької області та міста Сміла Черкаської.



Щодо Волині, то в області завершується робота по підготовці до опалювального періоду 2019-2020 років.



Станом на 1 жовтня 2019 року всі підприємства теплопостачання області мають номінації на постачання природного газу та підписали з НАК «Нафтогаз України» договори.



Відтак, в області видали відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 1 жовтня цього року №588 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років».



Відповідно до якого опалювальний сезон розпочнуть, виходячи із кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури упродовж трьох днів менше +8 градусів за Цельсієм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, коли у домівках волинян включать опалення. Це запитання розглянули на селекторній нараді, що відбулася 1 жовтня 2019 року під головуванням прем'єр-міністра УкраїниУчасть в нараді у режимі відеоконференції взяв т.в.о. голови облдержадміністрації, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА. Перш за все, розпочали засідання із розгляду проблемних питань, а саме заслухали представників тих областей, де теплопостачальні організації не отримали номінації на газ через заборгованість. Зокрема, такі проблеми виникли у місті Шепетівка Хмельницької області та міста Сміла Черкаської.Щодо Волині, то в області завершується робота по підготовці до опалювального періоду 2019-2020 років.Станом на 1 жовтня 2019 року всі підприємства теплопостачання області мають номінації на постачання природного газу та підписали з НАК «Нафтогаз України» договори.Відтак, в області видали відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 1 жовтня цього року №588 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років».Відповідно до якого опалювальний сезон розпочнуть, виходячи із кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури упродовж трьох днів менше +8 градусів за Цельсієм.

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