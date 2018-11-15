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Волинські рятувальники знешкодили декілька боєприпасів часів війни. ФОТО

Волинські рятувальники знешкодили декілька боєприпасів часів війни. ФОТО
На Волині поблизу села Гута-Боровенська та селища Маневичі піротехніки вилучили та знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

Знешкодження снарядів відбулось 1 жовтня.

Як з’ясувалося, знахідки ідентифікували як артилерійські снаряди калібром 76 та 122 мм - 5 одиниць, та гранати Ф-1 - 2 одиниці.

«Виявлені боєприпаси лежали там ще з часів Другої Світової війни і при неправильному поводженні з ними могли в будь-який момент здетонувати», зазначають рятувальники.

Волинські рятувальники знешкодили декілька боєприпасів часів війни. ФОТО
Волинські рятувальники знешкодили декілька боєприпасів часів війни. ФОТО

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Теги: снаряди, Волинь
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