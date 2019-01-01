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На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі

На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі
Родичі хлопця, який втік з Житомирського військового інституту, шукають його вже у декількох областях.

Про це повідомляє видання "Mukachevo.net" з посиланням на звернення у редакцію родичів втікача.

Консевич Олександр Олександрович втік із полігону ще 25 вересня, згодом його бачили у Ковелі, Червонограді, а потім у Львові, де запитував дорогу до Стрия. Молодий чоловік без документів, грошей та телефону.

Рідні вважають, що він може рухатися до Мукачева, Ужгорода, Чопа, Берегово, Краковця, або Дрогобича, а згодом взагалі до кордону.

Спочатку був у військовій формі, але нещодавно з'явилась інформація про те, що він вже у яскраво-синій куртці.

Що саме наштовхнуло хлопця на втечу, не відомо. Рідні вже звернулись з заявою до правоохоронців.

Батьки просять повідомити телефоном, якщо комусь відома якась інформація щодо місцезнаходження їхнього сина: +380673248177 (Олександр), +380673248199 (Наталія).

На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі
На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі

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Теги: курсант, Житомир, Консевич, розшук, Ковель
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