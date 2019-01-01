На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі





Про це повідомляє видання "



Консевич Олександр Олександрович втік із полігону ще 25 вересня, згодом його бачили у Ковелі, Червонограді, а потім у Львові, де запитував дорогу до Стрия. Молодий чоловік без документів, грошей та телефону.



Рідні вважають, що він може рухатися до Мукачева, Ужгорода, Чопа, Берегово, Краковця, або Дрогобича, а згодом взагалі до кордону.



Спочатку був у військовій формі, але нещодавно з'явилась інформація про те, що він вже у яскраво-синій куртці.



Що саме наштовхнуло хлопця на втечу, не відомо. Рідні вже звернулись з заявою до правоохоронців.



Батьки просять повідомити телефоном, якщо комусь відома якась інформація щодо місцезнаходження їхнього сина: +380673248177 (Олександр), +380673248199 (Наталія).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родичі хлопця, який втік з Житомирського військового інституту, шукають його вже у декількох областях.Про це повідомляє видання " Mukachevo.net " з посиланням на звернення у редакцію родичів втікача.втік із полігону ще 25 вересня, згодом його бачили у Ковелі, Червонограді, а потім у Львові, де запитував дорогу до Стрия. Молодий чоловік без документів, грошей та телефону.Рідні вважають, що він може рухатися до Мукачева, Ужгорода, Чопа, Берегово, Краковця, або Дрогобича, а згодом взагалі до кордону.Спочатку був у військовій формі, але нещодавно з'явилась інформація про те, що він вже у яскраво-синій куртці.Що саме наштовхнуло хлопця на втечу, не відомо. Рідні вже звернулись з заявою до правоохоронців.Батьки просять повідомити телефоном, якщо комусь відома якась інформація щодо місцезнаходження їхнього сина: +380673248177 (), +380673248199 ().

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