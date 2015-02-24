У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати





Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - пишуть



Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, до бюджету міста Луцька надійшла субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп.



Сума субвенції становить 29,2 тисячі гривень.



Аби освоїти ці кошти, необхідно внести зміни до бюджету по головному розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту соціальної політики.



Члени виконавчого комітету підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк отримав з обласного бюджету субвенцію на компенсацію виплат особам з інвалідністю І та ІІ груп.Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - пишуть Волинські новини Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Л, до бюджету міста Луцька надійшла субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп.Сума субвенції становить 29,2 тисячі гривень.Аби освоїти ці кошти, необхідно внести зміни до бюджету по головному розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту соціальної політики.Члени виконавчого комітету підтримали проект рішення.

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