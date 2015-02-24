вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати

У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати
Луцьк отримав з обласного бюджету субвенцію на компенсацію виплат особам з інвалідністю І та ІІ груп.

Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - пишуть Волинські новини.

Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, до бюджету міста Луцька надійшла субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп.

Сума субвенції становить 29,2 тисячі гривень.

Аби освоїти ці кошти, необхідно внести зміни до бюджету по головному розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту соціальної політики.

Члени виконавчого комітету підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виплати, Луцьк, особи з інвалідністю
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тренер з Луцька просить про допомогу
Сьогодні, 14:12
У ЖК «Струмочок» відкрили продаж таунхаусів з новим плануванням*
Сьогодні, 14:03
У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати
Сьогодні, 13:50
На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі
Сьогодні, 13:40
Волинські рятувальники знешкодили декілька боєприпасів часів війни. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
У Луцьку 920 роботодавців «економлять» на зарплатах працівникам У Луцьку 920 роботодавців «економлять» на зарплатах працівникам
24 лютий, 2015, 16:50
Сказали, яка середня зарплата у Луцьку Сказали, яка середня зарплата у Луцьку
18 лютий, 2015, 08:16
Тренер з Луцька просить про допомогу Тренер з Луцька просить про допомогу
Сьогодні, 14:12
У Луцьку у «швидкій» помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Луцьку у «швидкій» помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Штрафи для «євробляхерів» відклали до 2020 року
Сьогодні, 14:23
 0
Тренер з Луцька просить про допомогу
Сьогодні, 14:12
 0
У ЖК «Струмочок» відкрили продаж таунхаусів з новим плануванням*
Сьогодні, 14:03
 0
У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати
Сьогодні, 13:50
 0
На Житомирщині розшукують курсанта, який втік з полігону: хлопця бачили в Ковелі
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿