У Луцьку людям з інвалідністю компенсують деякі виплати
Сьогодні, 13:50
Луцьк отримав з обласного бюджету субвенцію на компенсацію виплат особам з інвалідністю І та ІІ груп.
Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - пишуть Волинські новини.
Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, до бюджету міста Луцька надійшла субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп.
Сума субвенції становить 29,2 тисячі гривень.
Аби освоїти ці кошти, необхідно внести зміни до бюджету по головному розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту соціальної політики.
Члени виконавчого комітету підтримали проект рішення.
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Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - пишуть Волинські новини.
Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, до бюджету міста Луцька надійшла субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп.
Сума субвенції становить 29,2 тисячі гривень.
Аби освоїти ці кошти, необхідно внести зміни до бюджету по головному розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту соціальної політики.
Члени виконавчого комітету підтримали проект рішення.
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