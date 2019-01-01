Штрафи для «євробляхерів» відклали до 2020 року
Сьогодні, 14:23
Штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відклали до 1 січня 2020 року.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - передає УНН.
"Відкладення до 1 січня 2020 року застосування штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації. Очевидно маємо вирішити проблему з цією категорією населення", - сказав Гончарук.
За його словами, доки уряд не знайде рішення, як вийти цієї ситуації, власників автомобілів штрафувати не будуть.
"Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції. Для того, щоб не викликати зайвих конфліктів", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 2 жовтня автомобілісти зібралися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради.
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - передає УНН.
"Відкладення до 1 січня 2020 року застосування штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації. Очевидно маємо вирішити проблему з цією категорією населення", - сказав Гончарук.
За його словами, доки уряд не знайде рішення, як вийти цієї ситуації, власників автомобілів штрафувати не будуть.
"Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції. Для того, щоб не викликати зайвих конфліктів", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 2 жовтня автомобілісти зібралися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради.
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