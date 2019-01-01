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Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій

Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
На Волині визначили терміни здачі в експлуатацію дев'яти амбулаторій.

Будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини відбувається за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - інформує Волинська ОДА.

Зазначають, загалом на сьогодні будівництво триває на 15-ти об'єктах.

Так, у жовтні 2019 року заплановано здати в експлуатацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Троянівці Маневицького району (будівництво на 1-2 лікаря з житлом), Прилісненській ОТГ (будівництво на 3-4 лікаря), Дубечненській ОТГ (будівництво на 1-2 лікаря).

У листопаді 2019 року – у Прилуцькому Ківерцівського району (будівництво на 1-2 лікаря), Затурцівській ОТГ (будівництво на 1-2 лікаря), Вишнівській ОТГ (будівництво на 1-2 лікаря).

У грудні – в Бірках Любешівської ОТГ, в Піщі Шацького району (будівництво на 1-2 лікаря) та в Піщаному Камінь-Каширського району (будівництво на 1-2 лікаря з житлом).

Зауважують, днями Мінрегіон погодив для області зведення ще шести амбулаторій, проектна документація на них готова, наступний крок – оголошення тендерів.

Тож загалом, в області планують збудувати 21 амбулаторію за кошти державного бюджету. Окрім того, за рахунок субпроекту Світового банку, загальною вартістю $20 млн, здійснюється реконструкція 33-х амбулаторій.

Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій
Розповіли, коли на Волині відкриють 9 амбулаторій



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Теги: Волинська ОДА, амбулаторії, терміни здачі
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