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До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині

До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині
На Волині зафіксували досягнення, яке потрапило в Книгу рекордів України.

Диплом про це отримав відомий майстер мініатюр Володимир Ящук, - пише Суспільне Волині.

Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький вручив відзнаку майстру за «Створення оригінальної колекції мініатюрних моделей вітрильників у скляних пляшках, виготовлених із понад 70 природних і штучних матеріалів, з використанням 15-ти видів кріплень і авторською технікою майстра».

Нагородження відбулось в одному із виставкових залів Луцька.

Нагадаємо, що Володимир Ящук створює мініатюрні моделі вітрильників у скляних пляшках. Колекція майстра налічує більше 200 кораблів. Пан Володимир для створення своїх робіт використовує понад 70 різноманітних природних та штучних матеріалів, а також працює за унікальною авторською технікою, аналогів якої немає в Україні.


До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині
До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині
До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині
До Книги рекордів України потрапив відомий майстер з Волині


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Теги: Книга рекордів Українив, волинянин
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