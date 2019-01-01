У Луцьку змінять схему організації дорожнього руху

В Луцьку змінять схему організації дорожнього руху.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Зміну схеми організації дорожнього руху обговорили сьогодні в Луцьку під час робочої наради за присутності першого заступника міського голови, радника міського голови, заступників міського головита, а також громадських активістів.Проєкт змін презентував головний інженер ПП “ТОЛА”. Він повідомив, що до переліку змін в схему організації дорожнього руху потрапило близько сорока об’єктів на деяких ділянках вулиць та окремих розв’язках. Ці зміни підвищать безпеку руху водіїв та пішоходів, а також покращать ефективність роботи вулично-шляхової мережі.“Все розроблено згідно європейських норм: зменшення ширини смуг проїзних частин; поетапний перехід дороги пішоходами, якщо проїзна частина складає більше 15 метрів; доступність маломобільних груп населення; внесено зміни в розмітку, - зазначив проєктант. - Ця організація дорожнього руху не стоятиме на місці, адже Луцьк розбудовується, з’являються нові житлові квартали, а відповідно потреба в місцях для паркування автотранспортних засобів. Над цим треба працювати та йти в ногу з часом”.Перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів, що ці зміни вже невдовзі стануть для деяких лучан справжнім сюрпризом, адже йдеться про дуже багато оновлень. Зокрема, на окремих ділянках вулиць та доріг буде влаштовано проїзд з одностороннім рухом, інші шляхи розв’яжуть до певної межі та з’являться додаткові паркомісця.“Ми враховуємо побажання бізнесу, громадських активістів та працівників поліції, щоб зменшити навантаження на окремі ділянки дороги. Є дуже багато пропозицій, і всі вони враховані в новій схемі”, - зауважив Григорій Недопад.