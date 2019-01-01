У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 15:32
У місті Ківерці на вулиці Чкалова зіткнулися Volkswagen Passat В 5 та мікроавтобус Opel Movano.
Аварія трапилася у середу, 2 жовтня, приблизно о 14:50, - про це «Волинській правді» повідомили очевидці.
Водій при повороті наліво не надав перевагу автомобілю Opel Movano, який рухався на зустріч. У результаті відбулось зіткнення.
Постраждав водій автомобіля Volkswagen.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
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Аварія трапилася у середу, 2 жовтня, приблизно о 14:50, - про це «Волинській правді» повідомили очевидці.
Водій при повороті наліво не надав перевагу автомобілю Opel Movano, який рухався на зустріч. У результаті відбулось зіткнення.
Постраждав водій автомобіля Volkswagen.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
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