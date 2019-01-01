У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО





Аварія трапилася у середу, 2 жовтня, приблизно о 14:50, - про це



Водій при повороті наліво не надав перевагу автомобілю Opel Movano, який рухався на зустріч. У результаті відбулось зіткнення.



Постраждав водій автомобіля Volkswagen.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці на вулиці Чкалова зіткнулися Volkswagen Passat В 5 та мікроавтобус Opel Movano.Аварія трапилася у середу, 2 жовтня, приблизно о 14:50, - про це «Волинській правді» повідомили очевидці.Водій при повороті наліво не надав перевагу автомобілю Opel Movano, який рухався на зустріч. У результаті відбулось зіткнення.Постраждав водій автомобіля Volkswagen.На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

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