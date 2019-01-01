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У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО

У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
У місті Ківерці на вулиці Чкалова зіткнулися Volkswagen Passat В 5 та мікроавтобус Opel Movano.

Аварія трапилася у середу, 2 жовтня, приблизно о 14:50, - про це «Волинській правді» повідомили очевидці.

Водій при повороті наліво не надав перевагу автомобілю Opel Movano, який рухався на зустріч. У результаті відбулось зіткнення.

Постраждав водій автомобіля Volkswagen.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, зіткнення, Ківерці
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