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У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці

У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці
У Польщі затримали 31-річного українця.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції міста Глогув (Нижньосілезьке воєводство), інцидент стався посеред ночі на минулих вихідних.

Близько 3:00 громадянин України у стані алкогольного сп'яніння йшов Середмістям і нищив автомобілі, які були припарковані на одному з подвір'їв. Зокрема, чоловік без жодної причини розбивав та відривав дзеркала від авто.

Усе це помітив поліцейський патруль, який і затримав порушника. Ніч українець провів у витверезнику, а наступного дня зізнався, що нічого не пам'ятає, тому не можу пояснити того, що накоїв.

Чоловікові тепер через це загрожує навіть до 5 років в'язниці.

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Теги: Польща, українець
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