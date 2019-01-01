У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці
Сьогодні, 15:39
У Польщі затримали 31-річного українця.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції міста Глогув (Нижньосілезьке воєводство), інцидент стався посеред ночі на минулих вихідних.
Близько 3:00 громадянин України у стані алкогольного сп'яніння йшов Середмістям і нищив автомобілі, які були припарковані на одному з подвір'їв. Зокрема, чоловік без жодної причини розбивав та відривав дзеркала від авто.
Усе це помітив поліцейський патруль, який і затримав порушника. Ніч українець провів у витверезнику, а наступного дня зізнався, що нічого не пам'ятає, тому не можу пояснити того, що накоїв.
Чоловікові тепер через це загрожує навіть до 5 років в'язниці.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції міста Глогув (Нижньосілезьке воєводство), інцидент стався посеред ночі на минулих вихідних.
Близько 3:00 громадянин України у стані алкогольного сп'яніння йшов Середмістям і нищив автомобілі, які були припарковані на одному з подвір'їв. Зокрема, чоловік без жодної причини розбивав та відривав дзеркала від авто.
Усе це помітив поліцейський патруль, який і затримав порушника. Ніч українець провів у витверезнику, а наступного дня зізнався, що нічого не пам'ятає, тому не можу пояснити того, що накоїв.
Чоловікові тепер через це загрожує навіть до 5 років в'язниці.
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