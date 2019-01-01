У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці





Як пoвідoмляє



Близько 3:00 громадянин України у стані алкогольного сп'яніння йшов Середмістям і нищив автомобілі, які були припарковані на одному з подвір'їв. Зокрема, чоловік без жодної причини розбивав та відривав дзеркала від авто.



Усе це помітив поліцейський патруль, який і затримав порушника. Ніч українець провів у витверезнику, а наступного дня зізнався, що нічого не пам'ятає, тому не можу пояснити того, що накоїв.



Чоловікові тепер через це загрожує навіть до 5 років в'язниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали 31-річного українця.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції міста Глогув (Нижньосілезьке воєводство), інцидент стався посеред ночі на минулих вихідних.Близько 3:00 громадянин України у стані алкогольного сп'яніння йшов Середмістям і нищив автомобілі, які були припарковані на одному з подвір'їв. Зокрема, чоловік без жодної причини розбивав та відривав дзеркала від авто.Усе це помітив поліцейський патруль, який і затримав порушника. Ніч українець провів у витверезнику, а наступного дня зізнався, що нічого не пам'ятає, тому не можу пояснити того, що накоїв.Чоловікові тепер через це загрожує навіть до 5 років в'язниці.

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