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Для відстеження луцьких маршруток запустять новий сайт

Для відстеження луцьких маршруток запустять новий сайт
У Луцьку запустять новий сайт для відстеження руху маршруток і тролейбусів. Це станеться одночасно з запуском електронної системи оплати проїзду, який анонсують на 11 листопада.

Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Володимир Степанов.

Нагадаємо, з 2013 року в Луцьку працює система «Мак», яку запустило підприємство «Візор». Лучани неодноразово нарікали на те, що водії вимикають GPS-обладнання і рух маршруток неможливо відстежити.

Зі слів Володимира Степанова, «Мак» перестане працювати, як тільки запустять систему електронної оплати за проїзд. Тоді ж запрацює новий сайт. Поки невідомо, чи буде мобільний додаток.

«Відстежуватимуться і маршрутки, і тролейбуси, а водії тепер не матимуть доступу до обладнання. Це було однією з умов конкурсу», - пояснив головний транспортник Луцька.

Він також розповів, що буде озвучення зупинок всередині транспорту і на вулиці, відеоспостереження в салоні.

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Теги: маршрутки, Луцьк, сайт
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