Для відстеження луцьких маршруток запустять новий сайт





Про це Володимир Степанов.



Нагадаємо, з 2013 року в Луцьку працює система «Мак», яку запустило підприємство «Візор». Лучани неодноразово нарікали на те, що водії вимикають GPS-обладнання і рух маршруток неможливо відстежити.



Зі слів Володимира Степанова, «Мак» перестане працювати, як тільки запустять систему електронної оплати за проїзд. Тоді ж запрацює новий сайт. Поки невідомо, чи буде мобільний додаток.



«Відстежуватимуться і маршрутки, і тролейбуси, а водії тепер не матимуть доступу до обладнання. Це було однією з умов конкурсу», - пояснив головний транспортник Луцька.



Він також розповів, що буде озвучення зупинок всередині транспорту і на вулиці, відеоспостереження в салоні.

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