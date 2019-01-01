Для відстеження луцьких маршруток запустять новий сайт
Сьогодні, 16:01
У Луцьку запустять новий сайт для відстеження руху маршруток і тролейбусів. Це станеться одночасно з запуском електронної системи оплати проїзду, який анонсують на 11 листопада.
Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Володимир Степанов.
Нагадаємо, з 2013 року в Луцьку працює система «Мак», яку запустило підприємство «Візор». Лучани неодноразово нарікали на те, що водії вимикають GPS-обладнання і рух маршруток неможливо відстежити.
Зі слів Володимира Степанова, «Мак» перестане працювати, як тільки запустять систему електронної оплати за проїзд. Тоді ж запрацює новий сайт. Поки невідомо, чи буде мобільний додаток.
«Відстежуватимуться і маршрутки, і тролейбуси, а водії тепер не матимуть доступу до обладнання. Це було однією з умов конкурсу», - пояснив головний транспортник Луцька.
Він також розповів, що буде озвучення зупинок всередині транспорту і на вулиці, відеоспостереження в салоні.
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Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Володимир Степанов.
Нагадаємо, з 2013 року в Луцьку працює система «Мак», яку запустило підприємство «Візор». Лучани неодноразово нарікали на те, що водії вимикають GPS-обладнання і рух маршруток неможливо відстежити.
Зі слів Володимира Степанова, «Мак» перестане працювати, як тільки запустять систему електронної оплати за проїзд. Тоді ж запрацює новий сайт. Поки невідомо, чи буде мобільний додаток.
«Відстежуватимуться і маршрутки, і тролейбуси, а водії тепер не матимуть доступу до обладнання. Це було однією з умов конкурсу», - пояснив головний транспортник Луцька.
Він також розповів, що буде озвучення зупинок всередині транспорту і на вулиці, відеоспостереження в салоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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