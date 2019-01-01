Різанина у Фінляндії: вбита у коледжі дівчина виявилась українкою
Сьогодні, 16:09
Дівчина, яка зазнала несумісних з життям травм під час нападу у коледжі, що стався у фінському містечку Куопіо, виявилася українкою.
Цю інформацію ТСН підтвердили в українському посольстві у Фінляндії і Ісландії.
За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася у цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ані України, ані Фінляндії.
Так, у приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті щонайменше одна людина загинула, ще 9 отримали поранення. Свідки кажуть - нападник був озброєний мечем. Щоби знешкодити зловмисника, поліції довелося застосувати вогнепальну зброю, його доправили до реанімації.
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Цю інформацію ТСН підтвердили в українському посольстві у Фінляндії і Ісландії.
За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася у цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ані України, ані Фінляндії.
Так, у приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті щонайменше одна людина загинула, ще 9 отримали поранення. Свідки кажуть - нападник був озброєний мечем. Щоби знешкодити зловмисника, поліції довелося застосувати вогнепальну зброю, його доправили до реанімації.
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