Різанина у Фінляндії: вбита у коледжі дівчина виявилась українкою





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За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася у цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ані України, ані Фінляндії.



Так, у приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті щонайменше одна людина загинула, ще 9 отримали поранення. Свідки кажуть - нападник був озброєний мечем. Щоби знешкодити зловмисника, поліції довелося застосувати вогнепальну зброю, його доправили до реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчина, яка зазнала несумісних з життям травм під час нападу у коледжі, що стався у фінському містечку Куопіо, виявилася українкою.Цю інформацію ТСН підтвердили в українському посольстві у Фінляндії і Ісландії.За повідомленням другого секретаря посольства, дівчина навчалася у цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ані України, ані Фінляндії.Так, у приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті щонайменше одна людина загинула, ще 9 отримали поранення. Свідки кажуть - нападник був озброєний мечем. Щоби знешкодити зловмисника, поліції довелося застосувати вогнепальну зброю, його доправили до реанімації.

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