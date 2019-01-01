У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі
Сьогодні, 20:19
Восени 2019 року на Сонці зросла активність. У цьому місяці потоки сонячного вітру накриють Землю.
У жовтні очікується серія геомагнітних бур, - повідомляє Уніан з посиланням на Метеопрог.
За попередніми даними, пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.
Магнітні бурі у жовтні:
6 жовтня – можливі збурення геомагнітного поля планети.
19 жовтня – магнітосфера планети буде обурена.
24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності.
26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.
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У жовтні очікується серія геомагнітних бур, - повідомляє Уніан з посиланням на Метеопрог.
За попередніми даними, пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.
Магнітні бурі у жовтні:
6 жовтня – можливі збурення геомагнітного поля планети.
19 жовтня – магнітосфера планети буде обурена.
24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності.
26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.
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