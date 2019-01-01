У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі





У жовтні очікується серія геомагнітних бур, - повідомляє



За попередніми даними, пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.



Магнітні бурі у жовтні:



6 жовтня – можливі збурення геомагнітного поля планети.



19 жовтня – магнітосфера планети буде обурена.



24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності.



26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восени 2019 року на Сонці зросла активність. У цьому місяці потоки сонячного вітру накриють Землю.У жовтні очікується серія геомагнітних бур, - повідомляє Уніан з посиланням на Метеопрог.За попередніми даними, пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.Магнітні бурі у жовтні:6 жовтня – можливі збурення геомагнітного поля планети.19 жовтня – магнітосфера планети буде обурена.24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності.26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію