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У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі

У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі
Восени 2019 року на Сонці зросла активність. У цьому місяці потоки сонячного вітру накриють Землю.

У жовтні очікується серія геомагнітних бур, - повідомляє Уніан з посиланням на Метеопрог.

За попередніми даними, пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.

Магнітні бурі у жовтні:

6 жовтня – можливі збурення геомагнітного поля планети.

19 жовтня – магнітосфера планети буде обурена.

24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності.

26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.


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Теги: жовтень, магнітні бурі, Україна
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