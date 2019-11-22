Jamala дасть концерт у Луцьку з новою програмою «10»
Сьогодні, 16:50
Джамала святкує десятиріччя творчої діяльності.
Україна любить Джамалу – і справа не в тому, що вона брала участь в "Євробаченні", гідно представила нашу країну на сцені міжнародного конкурсу і повернулася з перемогою. Це лише один з етапів її творчості, який запам'ятається завдяки пісні "1984".
Народна артистка заслужила любов неймовірним голосом, щирістю та емоційністю, яким позаздрять більшість її колег по сцені. 22 листопада Jamala виступить в Драмтеатрі зі святковою програмою кращих пісень за час творчої діяльності.
Що треба знати про Джамалу перед її виступом у Луцьку
Десять років на сцені: Її харизма, голос, сценічна майстерність і незаперечний талант вразили всіх. Здавалося, що їй однаково легко даються найрізноманітніші стилі музики: від українського фолку до класичного джазу. Прекрасна музика, дивовижний вокал Джамали і першокласне візуальне шоу – це всього-лише мала частина того, що чекає фанатів співачки на її ювілейному концерті.
Відома співачка: не можна уявити сучасний український шоу-бізнес без Джамали. Вона була однією з перших, хто в пошуках натхнення звернувся до національних мотивів – естрадна класика в її творчості легко сплітається з фольклорними піснями. Народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" постійно на слуху у мільйонів українців, так що привітати її з десятирічним ювілеєм збереться повний зал драмтеатру.
Нова програма: щоб разом з шанувальниками відзначити десятиліття творчої діяльності, Джамала підготувала нову концертну програму. Всі кращі, знакові та улюблені пісні з усіх альбомів зібрали воєдино, щоб розповісти історію прекрасної жінки про любов до музики. Лірична "Заплуталась", епічна "1944" про депортацію кримських татар, життєстверджуюча You'reMadeofLove та багато інших хітів.
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"
Дата: 22.11.2019 о 19:00
Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/2174947736150529/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/dzhamala/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku
Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса lрамтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Україна любить Джамалу – і справа не в тому, що вона брала участь в "Євробаченні", гідно представила нашу країну на сцені міжнародного конкурсу і повернулася з перемогою. Це лише один з етапів її творчості, який запам'ятається завдяки пісні "1984".
Народна артистка заслужила любов неймовірним голосом, щирістю та емоційністю, яким позаздрять більшість її колег по сцені. 22 листопада Jamala виступить в Драмтеатрі зі святковою програмою кращих пісень за час творчої діяльності.
Що треба знати про Джамалу перед її виступом у Луцьку
Десять років на сцені: Її харизма, голос, сценічна майстерність і незаперечний талант вразили всіх. Здавалося, що їй однаково легко даються найрізноманітніші стилі музики: від українського фолку до класичного джазу. Прекрасна музика, дивовижний вокал Джамали і першокласне візуальне шоу – це всього-лише мала частина того, що чекає фанатів співачки на її ювілейному концерті.
Відома співачка: не можна уявити сучасний український шоу-бізнес без Джамали. Вона була однією з перших, хто в пошуках натхнення звернувся до національних мотивів – естрадна класика в її творчості легко сплітається з фольклорними піснями. Народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" постійно на слуху у мільйонів українців, так що привітати її з десятирічним ювілеєм збереться повний зал драмтеатру.
Нова програма: щоб разом з шанувальниками відзначити десятиліття творчої діяльності, Джамала підготувала нову концертну програму. Всі кращі, знакові та улюблені пісні з усіх альбомів зібрали воєдино, щоб розповісти історію прекрасної жінки про любов до музики. Лірична "Заплуталась", епічна "1944" про депортацію кримських татар, життєстверджуюча You'reMadeofLove та багато інших хітів.
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"
Дата: 22.11.2019 о 19:00
Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/2174947736150529/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/dzhamala/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku
Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса lрамтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький ЦНАП надаватиме нові послуги
Сьогодні, 17:17
У Луцьку привітали педагогів з професійним святом
Сьогодні, 17:02
Jamala дасть концерт у Луцьку з новою програмою «10»
Сьогодні, 16:50
Безробітний волинянин крав продукти в магазині
Сьогодні, 16:35
Медіа