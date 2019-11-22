Jamala дасть концерт у Луцьку з новою програмою «10»

Джамала святкує десятиріччя творчої діяльності.Україна любить Джамалу – і справа не в тому, що вона брала участь в "Євробаченні", гідно представила нашу країну на сцені міжнародного конкурсу і повернулася з перемогою. Це лише один з етапів її творчості, який запам'ятається завдяки пісні "1984".Народна артистка заслужила любов неймовірним голосом, щирістю та емоційністю, яким позаздрять більшість її колег по сцені. 22 листопада Jamala виступить в Драмтеатрі зі святковою програмою кращих пісень за час творчої діяльності.Що треба знати про Джамалу перед її виступом у ЛуцькуЇї харизма, голос, сценічна майстерність і незаперечний талант вразили всіх. Здавалося, що їй однаково легко даються найрізноманітніші стилі музики: від українського фолку до класичного джазу. Прекрасна музика, дивовижний вокал Джамали і першокласне візуальне шоу – це всього-лише мала частина того, що чекає фанатів співачки на її ювілейному концерті.не можна уявити сучасний український шоу-бізнес без Джамали. Вона була однією з перших, хто в пошуках натхнення звернувся до національних мотивів – естрадна класика в її творчості легко сплітається з фольклорними піснями. Народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" постійно на слуху у мільйонів українців, так що привітати її з десятирічним ювілеєм збереться повний зал драмтеатру.щоб разом з шанувальниками відзначити десятиліття творчої діяльності, Джамала підготувала нову концертну програму. Всі кращі, знакові та улюблені пісні з усіх альбомів зібрали воєдино, щоб розповісти історію прекрасної жінки про любов до музики. Лірична "Заплуталась", епічна "1944" про депортацію кримських татар, життєстверджуюча You'reMadeofLove та багато інших хітів.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Дата: 22.11.2019 о 19:00Місце: Драмтеатр ім. Т. ШевченкаДетальніше про подію тут:Квитки:- https://lutsk.karabas.com/ua/dzhamala/order/- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-luckuФізично у місті Луцьк можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса lрамтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції: