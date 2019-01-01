вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень – +15…+16. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня
Сьогодні, 20:04
У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
На Волині приватне підприємство вирубувало ліс
Сьогодні, 19:49
Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня
01 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
29 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 вересня
27 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня
25 вересень, 20:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кінці жовтня Україну накриють магнітні бурі
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня
Сьогодні, 20:04
 0
У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині приватне підприємство вирубувало ліс
Сьогодні, 19:49
 0
Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿