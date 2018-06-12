Луцький ЦНАП надаватиме нові послуги
Сьогодні, 17:17
У Луцьку затвердили новий список послуг, що надаються через ЦНАП.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Зокрема, відбулися зміни в назвах адміністративних послуг та суб’єктів надання послуг, у розмірі плати, а також в кількості послуг ряду суб’єктів надання, у зв’язку з розширенням їх повноважень.
Відповідно, ЦНАП збільшив кількісно реєстр адміністративних послуг за рахунок створення нових послуг департаментом соціальної політики Луцької міської ради – на 15 послуг, збільшення адміністративних послуг Головного управлінням Держгеокадастру у Волинській області – на 9 послуг, Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області – на 5 послуг, комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» – на дві, інших суб’єктів надання адміністративних послуг.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Зокрема, відбулися зміни в назвах адміністративних послуг та суб’єктів надання послуг, у розмірі плати, а також в кількості послуг ряду суб’єктів надання, у зв’язку з розширенням їх повноважень.
Відповідно, ЦНАП збільшив кількісно реєстр адміністративних послуг за рахунок створення нових послуг департаментом соціальної політики Луцької міської ради – на 15 послуг, збільшення адміністративних послуг Головного управлінням Держгеокадастру у Волинській області – на 9 послуг, Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області – на 5 послуг, комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» – на дві, інших суб’єктів надання адміністративних послуг.
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