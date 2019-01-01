На Волині судитимуть хуліганів, які розгромили кафе та побили відвідувачів
Сьогодні, 17:31
Судитимуть двох мешканців селища Цумань, які побили у кафе його відвідувачів.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Зазначається, що 22-річний двічі раніше судимий уже (в тому числі за хуліганство) молодик та його 20-річний досі не судимий приятель пізно ввечері 13 квітня 2019 року навідалися у кафе "Олика", тримаючи під одягом гумові шланги та ремінь від двигуна автомобіля.
Увійшовши у заклад, вони накинулися на двох його відвідувачів та побили їх шлангами й ременем. У ході бійки молодший із нападників до того ж вкусив одного з потерпілих за вухо.
Постраждало від дій зловмисників і приміщення – власнику кафе хулігани завдали майнової шкоди на понад 19 тисяч гривень.
Невдовзі молодики, яких обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України, постануть перед судом.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Зазначається, що 22-річний двічі раніше судимий уже (в тому числі за хуліганство) молодик та його 20-річний досі не судимий приятель пізно ввечері 13 квітня 2019 року навідалися у кафе "Олика", тримаючи під одягом гумові шланги та ремінь від двигуна автомобіля.
Увійшовши у заклад, вони накинулися на двох його відвідувачів та побили їх шлангами й ременем. У ході бійки молодший із нападників до того ж вкусив одного з потерпілих за вухо.
Постраждало від дій зловмисників і приміщення – власнику кафе хулігани завдали майнової шкоди на понад 19 тисяч гривень.
Невдовзі молодики, яких обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України, постануть перед судом.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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