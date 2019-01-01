На Волині судитимуть хуліганів, які розгромили кафе та побили відвідувачів

Судитимуть двох мешканців селища Цумань, які побили у кафе його відвідувачів.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Зазначається, що 22-річний двічі раніше судимий уже (в тому числі за хуліганство) молодик та його 20-річний досі не судимий приятель пізно ввечері 13 квітня 2019 року навідалися у кафе "Олика", тримаючи під одягом гумові шланги та ремінь від двигуна автомобіля.Увійшовши у заклад, вони накинулися на двох його відвідувачів та побили їх шлангами й ременем. У ході бійки молодший із нападників до того ж вкусив одного з потерпілих за вухо.Постраждало від дій зловмисників і приміщення – власнику кафе хулігани завдали майнової шкоди на понад 19 тисяч гривень.Невдовзі молодики, яких обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України, постануть перед судом.За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.