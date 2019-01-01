Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 17:49
Судитимуть жителя Любешівського району, який до смерті побив чоловіка.
Так, наприкінці липня 2019 року 28-річний житель Любешівського району під час суперечки побив 57-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської районної лікарні, де через кілька днів від отриманих травм він помер.
Згідно з висновком експерта отримані під час суперечки тілесні ушкодження перебувають у прямому причинному зв’язку зі смертю потерпілого.
Підозрюваному, загрожує до десяти років позбавлення волі.
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Так, наприкінці липня 2019 року 28-річний житель Любешівського району під час суперечки побив 57-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської районної лікарні, де через кілька днів від отриманих травм він помер.
Згідно з висновком експерта отримані під час суперечки тілесні ушкодження перебувають у прямому причинному зв’язку зі смертю потерпілого.
Підозрюваному, загрожує до десяти років позбавлення волі.
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