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Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми
Судитимуть жителя Любешівського району, який до смерті побив чоловіка.

Так, наприкінці липня 2019 року 28-річний житель Любешівського району під час суперечки побив 57-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.

Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської районної лікарні, де через кілька днів від отриманих травм він помер.

Згідно з висновком експерта отримані під час суперечки тілесні ушкодження перебувають у прямому причинному зв’язку зі смертю потерпілого.

Підозрюваному, загрожує до десяти років позбавлення волі.




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Теги: суд, волинянин, побиття
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