Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Судитимуть жителя Любешівського району, який до смерті побив чоловіка.Так, наприкінці липня 2019 року 28-річний житель Любешівського району під час суперечки побив 57-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської районної лікарні, де через кілька днів від отриманих травм він помер.Згідно з висновком експерта отримані під час суперечки тілесні ушкодження перебувають у прямому причинному зв’язку зі смертю потерпілого.Підозрюваному, загрожує до десяти років позбавлення волі.