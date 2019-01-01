«Читай і будь успішним!»: у Ратному відбувся квест до Дня бібліотек. ФОТО. ВІДЕО

Степана Івахіва "Патріоти Волині".



Загалом зібралося 29 команд та понад 100 учасників, - йдеться на сайті



Перед початком квесту до учасників звернувся Ратнівський селищний голова Володимир Кулик.



"Чудова погода, гарний день! Всім бажаю успіху, але - нехай переможе сильніший! Дякую організаторам: це справжній фестиваль спорту та ерудиції в Ратному...", - зазначив Володимир Кулик.



Стартували у центральному парку селища шкільні команди. За півгодини до них приєдналися ще 15 сімейних квартетів.



Фан-сектор команди "Шалені" з села Броди чути здалеку.



"За Аврамуків ми вболіваєм, перемоги їм бажаєм!" - голосно скандують рідні та колеги вчительки Олени Аврамук.



Командам допомагали навігатори, які були для них маршрутним листом, де чітко прописана послідовність ігрових завдань квесту.



Зазначають, за 3 години гри учасники мали пройти 13 станцій, де від них вимагались фізична спритність, витривалість та ерудиція. Біля реанімобіля Ратнівської ЦРЛ відпрацьовують навички серцево-легеневої реанімації та зупинки кровотечі. Правильно це робити аматорів вчать професійні медсестри.



"Далеко не у всіх виходить, але певні знання мають навіть учні. На додаткові питання відповідають практично всі. А от техніка першої допомоги в багатьох учнів шкутильгає. Думаю, сімейні команди будуть вправнішими...", - ділиться враженнями керівник станції, старша медична сестра терапевтичного відділення Ратнівської ЦРЛ Надія Кулиніч.



А неподалік уже на повну "парує" польова кухня. За шеф-кухаря відповідає землевпорядник селищної ради Сергій Репета: його куліш учасники квесту їдять на швидкість.



"Головне — готувати з любов’ю, тоді все буде смачно. Самі бачите, з яким апетитом їдять наш куліш діти та дорослі...", - каже про свої кулінарні секрети Сергій.



Команди також долали смугу перешкод, ставили туристичний намет та грали в дартс. Творчі здібності учасників оцінювали на станції "Мистецька", де переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості 2019" і викладач гуртків районного Центру дитячої та юнацької творчості Валентина Дячук вчила учасників створювати гравюри. А в районному центрі зайнятості діти та дорослі визначалися, ким бути на ринку праці.



Чимало завдань квесту присвячувались книгам. На станції "Фото з книгою", окрім самого фото, треба було назвати і якомога більшу кількість імен сучасних українських письменників.



"Не було жодної команд, яка б з цим не впоралася. Це означає, що українська книга потрібна і до неї є інтерес. Найчастіше згадують імена волинських письменників - Володимира Лиса, Надію Гуменюк... Серед популярних також Любко Дереш та Юрій Андрухович...", - не без гордості розповіла бібліотекар районної бібліотеки Людмила Оксенчук.



Одразу 3 станції квесту взяла на себе Ратнівська центральна районна бібліотека. При вході в бібліотеку, біля пам'ятника Шевченку учасники відповідали на питання про життя і творчість Кобзаря. Творча уява та кмітливість давали залікові бали в розважально-інтелектуальній грі "Крокодил". А вчитель "Захисту Вітчизни" Ратнівської ЗОШ №2 Анатолій Бухалко перевіряв, як школярі та дорослі розбирають та складають автомат Калашникова. Квест привернув увагу і відвідувачів читального залу бібліотеки для дітей.



"Діти повертаються до книги. Наша бібліотека, наприклад, має 1800 зареєстрованих читачів. Популяризують книгу і сучасні можливості поліграфії: є видавництва, які видають надзвичайно яскраві та цікаві книжки для дітей! На жаль, не всі вони нам доступні. Але у нас є добрі друзі — благодійний фонд "Патріоти Волині", - розповіла завідувачка дитячої бібліотеки в Ратному Наталія Панасюк.



"А як вам ідея квесту з літературним нахилом?", - запитали у завідувача бібліотеки.



"Чудова! Ви подивіться: у дітей аж очі горять! Їм цікаво, вони переживають за результат, стараються. А коли ще й поряд з ними їхні батьки — емоції просто неймовірні!", - відповіла жінка.



Справедливість таких слів підтвердили і самі учасники гри.



"Цікаво і весело провели час. Так от зібратися разом усією родиною вдається зрідка. А сьогодні був справжній день активного сімейного відпочинку! Спасибі за це", - розповіли одразу після фінішу "Рейнджери" з Ратного, родина директора Ратнівської ЗОШ №2 Ігоря Рудчика.



Призи та подарунки отримали всі учасники квесту. Щедрий призовий фонд від благодійного фонду "Патріоти Волині" додав завзятості учасникам квесту.

Серед школярів третє місце посіла команда "Легіон" Ратнівської ЗОШ №2.

Другими на фініші були учні Здомишельської ЗОШ, команда "Максимум".

А переможцем квесту стала команда "220 Вольт" Гутянської ЗОШ.



Десятикласники Яків Фурманюк, Петро Безносюк, Ангеліна Панасюк, Валерія Головій отримали найбільшу суму балів, а відтак — і найбільшу грошову премію.



"Дуже класний настрій! Не очікували, що будемо першими на фініші, тому емоції переповнюють! Дякуємо організаторам за цікаву ідею і можливість весело та корисно провести вільний час", - поділилися враженнями переможці.



Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійного фонду "Патріоти Волині" сертифікати на святковий обід в одній з популярних піцерій Ратного.



Серед сімейних команд призерами стали ратнівчани. Родина Старушиків посіла 3-тє місце і отримала в подарунок сушку для фруктів та грибів. А сім'я Рудчиків, які фінішували другими, понесла додому пилосос.



Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійного фонду "Патріоти Волині" сертифікати на святковий обід в одній з популярних піцерій Ратного.



Серед сімейних команд призерами стали ратнівчани. Родина Старушиків посіла 3-є місце і отримала в подарунок сушку для фруктів та грибів. А сім’я Рудчиків, які фінішували другими, понесла додому пилосос.



Головний приз — мікрохвильова піч поїхала в селище Заболоття, звідки переможці квесту — родина Мельничуків з команди "Мрія".



"Цікаво провели дозвілля з дітьми. Такі заходи згуртовують родину. Дуже задоволені, що виграли головний приз від "Патріотів Волині", - каже глава сімейства В’ячеслав.



"Що будете готувати?" - запитали в Оксани Мельничук.



"Найперше, гарячі бутерброди дітям в школу..." - каже у відповідь господиня.



Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали діти та дорослі протягом 3-х годин розваг на свіжому повітрі".



"Дякуємо всім, хто приїхав з різних куточків Ратнівського району, аби стати учасником цих змагань та долучитися до активного відпочинку, - підсумував акцію директор благодійного фонду "Патріоти Волині" Павло Самолюк.



Степан Івахів часто цитує відомий вислів про те що "люди, які читають книги, завжди керують тими, хто дивиться телевізор".











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Ратному влаштували квест "Читай і будь успішним!", який організував благодійний фонд"Патріоти Волині".Загалом зібралося 29 команд та понад 100 учасників, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині" Перед початком квесту до учасників звернувся Ратнівський селищний голова"Чудова погода, гарний день! Всім бажаю успіху, але - нехай переможе сильніший! Дякую організаторам: це справжній фестиваль спорту та ерудиції в Ратному...", - зазначив Володимир Кулик.Стартували у центральному парку селища шкільні команди. За півгодини до них приєдналися ще 15 сімейних квартетів.Фан-сектор команди "Шалені" з села Броди чути здалеку."За Аврамуків ми вболіваєм, перемоги їм бажаєм!" - голосно скандують рідні та колеги вчителькиКомандам допомагали навігатори, які були для них маршрутним листом, де чітко прописана послідовність ігрових завдань квесту.Зазначають, за 3 години гри учасники мали пройти 13 станцій, де від них вимагались фізична спритність, витривалість та ерудиція. Біля реанімобіля Ратнівської ЦРЛ відпрацьовують навички серцево-легеневої реанімації та зупинки кровотечі. Правильно це робити аматорів вчать професійні медсестри."Далеко не у всіх виходить, але певні знання мають навіть учні. На додаткові питання відповідають практично всі. А от техніка першої допомоги в багатьох учнів шкутильгає. Думаю, сімейні команди будуть вправнішими...", - ділиться враженнями керівник станції, старша медична сестра терапевтичного відділення Ратнівської ЦРЛА неподалік уже на повну "парує" польова кухня. За шеф-кухаря відповідає землевпорядник селищної ради: його куліш учасники квесту їдять на швидкість."Головне — готувати з любов’ю, тоді все буде смачно. Самі бачите, з яким апетитом їдять наш куліш діти та дорослі...", - каже про свої кулінарні секрети Сергій.Команди також долали смугу перешкод, ставили туристичний намет та грали в дартс. Творчі здібності учасників оцінювали на станції "Мистецька", де переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості 2019" і викладач гуртків районного Центру дитячої та юнацької творчостівчила учасників створювати гравюри. А в районному центрі зайнятості діти та дорослі визначалися, ким бути на ринку праці.Чимало завдань квесту присвячувались книгам. На станції "Фото з книгою", окрім самого фото, треба було назвати і якомога більшу кількість імен сучасних українських письменників."Не було жодної команд, яка б з цим не впоралася. Це означає, що українська книга потрібна і до неї є інтерес. Найчастіше згадують імена волинських письменників - Володимира Лиса, Надію Гуменюк... Серед популярних також Любко Дереш та Юрій Андрухович...", - не без гордості розповіла бібліотекар районної бібліотекиОдразу 3 станції квесту взяла на себе Ратнівська центральна районна бібліотека. При вході в бібліотеку, біля пам'ятника Шевченку учасники відповідали на питання про життя і творчість Кобзаря. Творча уява та кмітливість давали залікові бали в розважально-інтелектуальній грі "Крокодил". А вчитель "Захисту Вітчизни" Ратнівської ЗОШ №2перевіряв, як школярі та дорослі розбирають та складають автомат Калашникова. Квест привернув увагу і відвідувачів читального залу бібліотеки для дітей."Діти повертаються до книги. Наша бібліотека, наприклад, має 1800 зареєстрованих читачів. Популяризують книгу і сучасні можливості поліграфії: є видавництва, які видають надзвичайно яскраві та цікаві книжки для дітей! На жаль, не всі вони нам доступні. Але у нас є добрі друзі — благодійний фонд "Патріоти Волині", - розповіла завідувачка дитячої бібліотеки в Ратному"А як вам ідея квесту з літературним нахилом?", - запитали у завідувача бібліотеки."Чудова! Ви подивіться: у дітей аж очі горять! Їм цікаво, вони переживають за результат, стараються. А коли ще й поряд з ними їхні батьки — емоції просто неймовірні!", - відповіла жінка.Справедливість таких слів підтвердили і самі учасники гри."Цікаво і весело провели час. Так от зібратися разом усією родиною вдається зрідка. А сьогодні був справжній день активного сімейного відпочинку! Спасибі за це", - розповіли одразу після фінішу "Рейнджери" з Ратного, родина директора Ратнівської ЗОШ №2Призи та подарунки отримали всі учасники квесту. Щедрий призовий фонд від благодійного фонду "Патріоти Волині" додав завзятості учасникам квесту.Серед школярів третє місце посіла команда "Легіон" Ратнівської ЗОШ №2.Другими на фініші були учні Здомишельської ЗОШ, команда "Максимум".А переможцем квесту стала команда "220 Вольт" Гутянської ЗОШ.Десятикласникиотримали найбільшу суму балів, а відтак — і найбільшу грошову премію."Дуже класний настрій! Не очікували, що будемо першими на фініші, тому емоції переповнюють! Дякуємо організаторам за цікаву ідею і можливість весело та корисно провести вільний час", - поділилися враженнями переможці.Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійного фонду "Патріоти Волині" сертифікати на святковий обід в одній з популярних піцерій Ратного.Серед сімейних команд призерами стали ратнівчани. Родинапосіла 3-тє місце і отримала в подарунок сушку для фруктів та грибів. А сім'я, які фінішували другими, понесла додому пилосос.Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійного фонду "Патріоти Волині" сертифікати на святковий обід в одній з популярних піцерій Ратного.Серед сімейних команд призерами стали ратнівчани. Родина Старушиків посіла 3-є місце і отримала в подарунок сушку для фруктів та грибів. А сім’я Рудчиків, які фінішували другими, понесла додому пилосос.Головний приз — мікрохвильова піч поїхала в селище Заболоття, звідки переможці квесту — родиназ команди "Мрія"."Цікаво провели дозвілля з дітьми. Такі заходи згуртовують родину. Дуже задоволені, що виграли головний приз від "Патріотів Волині", - каже глава сімейства В’ячеслав."Що будете готувати?" - запитали в Оксани Мельничук."Найперше, гарячі бутерброди дітям в школу..." - каже у відповідь господиня.Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали діти та дорослі протягом 3-х годин розваг на свіжому повітрі"."Дякуємо всім, хто приїхав з різних куточків Ратнівського району, аби стати учасником цих змагань та долучитися до активного відпочинку, - підсумував акцію директор благодійного фонду "Патріоти Волині"Степан Івахів часто цитує відомий вислів про те що "люди, які читають книги, завжди керують тими, хто дивиться телевізор".

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