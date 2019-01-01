Військового капелана з Луцька нагородили орденом «За мужність»

Володимирові Трушу вручили почесну грамоту обласної ради та відзнаку.



Про це повідомляє



Пастир отримав відзнаку «за мужність, самовідданість і відвагу, виявлені у боротьбі за цілісність України».



Зауважують, отець Володимир неодноразово їздив у складі волонтерських груп на Донбас, передавав гуманітарну допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовому священникові, настоятелю парафії Йоана Предтечі в Луцьку протоієреювручили почесну грамоту обласної ради та відзнаку.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. Пастир отримав відзнаку «за мужність, самовідданість і відвагу, виявлені у боротьбі за цілісність України».Зауважують, отець Володимир неодноразово їздив у складі волонтерських груп на Донбас, передавав гуманітарну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію