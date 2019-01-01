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Військового капелана з Луцька нагородили орденом «За мужність»

Військового капелана з Луцька нагородили орденом «За мужність»
Військовому священникові, настоятелю парафії Йоана Предтечі в Луцьку протоієрею Володимирові Трушу вручили почесну грамоту обласної ради та відзнаку.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Пастир отримав відзнаку «за мужність, самовідданість і відвагу, виявлені у боротьбі за цілісність України».

Зауважують, отець Володимир неодноразово їздив у складі волонтерських груп на Донбас, передавав гуманітарну допомогу.


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Теги: Волинська ОДА, відзнака, військовий капелан
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