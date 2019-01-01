У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Як зробити містом комфортним для проживання, як працює єдиний квиток в громадському транспорті та чи існує співпраця між Житомиром та Луцьком у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Міський голова Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати законообраного мера і що місто втрачає без очільника.
Дивіться завтра, 3 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі велике інтерв'ю із мером Житомира Сергієм Сухомлином.
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Міський голова Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати законообраного мера і що місто втрачає без очільника.
Дивіться завтра, 3 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі велике інтерв'ю із мером Житомира Сергієм Сухомлином.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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