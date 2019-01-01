У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО





Міський голова Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати законообраного мера і що місто втрачає без очільника.



Дивіться завтра, 3 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі велике інтерв'ю із мером Житомира Сергієм Сухомлином.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як зробити містом комфортним для проживання, як працює єдиний квиток в громадському транспорті та чи існує співпраця між Житомиром та Луцьком у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Міський голова Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати законообраного мера і що місто втрачає без очільника.Дивіться завтра, 3 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі велике інтерв'ю із мером Житомира

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію