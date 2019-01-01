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У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО

У «Протилежному Погляді» мер Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати міського голову. АНОНС. ВІДЕО
Як зробити містом комфортним для проживання, як працює єдиний квиток в громадському транспорті та чи існує співпраця між Житомиром та Луцьком у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Міський голова Житомира розкаже, чому Луцьку важливо мати законообраного мера і що місто втрачає без очільника.

Дивіться завтра, 3 жовтня, о 20:00 на «12» телеканалі велике інтерв'ю із мером Житомира Сергієм Сухомлином.


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Теги: "Протилежний погляд", Луцьк, мер Житомира
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