В Україні почали друкувати нові банкноти номіналом 1000 гривень
Сьогодні, 21:19
Банкнотно-монетний двір Національного банку України розпочав процес друку нових банкнот номіналом 1 тис гривень, які з'являться в готівковому обігу з 25 жовтня.
Спочатку НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора
За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.
Крім того, цей крок дасть змогу суттєво заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку і перевезення банкнот.
Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.
Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг 25 жовтня.
Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.
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Спочатку НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора
За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.
Крім того, цей крок дасть змогу суттєво заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку і перевезення банкнот.
Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.
Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг 25 жовтня.
Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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