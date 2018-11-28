У волинській Прип`яті шукають директора школи

1-го жовтня оголосили конкурс на заміщення посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти – директора ЗОШ І-ІІІ ст. села Прип’ять.Про це повідомляє Кордон, посилаючись на сайт навчального закладу.Основними вимогами до кандидатів є:- громадянство України,повна вища освіта відповідного професійного спрямуванняза освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;- стаж педагогічної роботи не менше 3 років;- вільне володіння державною мовою;- вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.Документи прийматимуть протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Шацької селищної ради та веб-сайті ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять за адресою: смт Шацьк, вул. Природна, 33, І поверх, тел. 20 407.Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:- Заява про участь у конкурсі;- особова картка (форма П-2 );- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;- копія ідентифікаційного коду;- копію документа про вищу освіту магістра, спеціаліста;- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);копія трудової книжки;- дві фотокартки розміром 4х6 см;- довідку про відсутність судимості;- медична довідка про проходження попереднього медичного огляду працівника видана не більше місячної давності;- мотиваційний лист, складений у довільній формі.Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).