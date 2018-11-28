У волинській Прип`яті шукають директора школи
Сьогодні, 21:57
1-го жовтня оголосили конкурс на заміщення посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти – директора ЗОШ І-ІІІ ст. села Прип’ять.
Про це повідомляє Кордон, посилаючись на сайт навчального закладу.
Основними вимогами до кандидатів є:
- громадянство України,повна вища освіта відповідного професійного спрямуванняза освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Документи прийматимуть протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Шацької селищної ради та веб-сайті ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять за адресою: смт Шацьк, вул. Природна, 33, І поверх, тел. 20 407.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
- Заява про участь у конкурсі;
- особова картка (форма П-2 );
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копія ідентифікаційного коду;
- копію документа про вищу освіту магістра, спеціаліста;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копія трудової книжки;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- довідку про відсутність судимості;
- медична довідка про проходження попереднього медичного огляду працівника видана не більше місячної давності;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).
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Про це повідомляє Кордон, посилаючись на сайт навчального закладу.
Основними вимогами до кандидатів є:
- громадянство України,повна вища освіта відповідного професійного спрямуванняза освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.
Документи прийматимуть протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Шацької селищної ради та веб-сайті ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять за адресою: смт Шацьк, вул. Природна, 33, І поверх, тел. 20 407.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
- Заява про участь у конкурсі;
- особова картка (форма П-2 );
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копія ідентифікаційного коду;
- копію документа про вищу освіту магістра, спеціаліста;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копія трудової книжки;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- довідку про відсутність судимості;
- медична довідка про проходження попереднього медичного огляду працівника видана не більше місячної давності;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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