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Том Круз шукає в Україні локації для зйомок свого фільму

Том Круз шукає в Україні локації для зйомок свого фільму
Голлівудський актор Том Круз прибув в Україну, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Знаменитість вже відвідав столицю України, Одесу, а також Львів. Наразі відомо, що майбутній кінопроєкт зніматиметься у жанрі "шпигунський екшн", - пише Канал24.

Продюсерська група знаменитості відвідала пасажирський термінал Одеського морського порту, локації з видами на вантажні причали, 22-поверховий готель "Одеса", естакаду порту і Потьомкінські сходи.

Зазначається, що кінематографісти звернулася до адміністрації з проханням забезпечення конфіденційності, відтак на заході не було журналістів і шанувальників актора.

Про майбутню картину відомо тільки те, що зніматиметься вона у жанрі "шпигунський екшн".

Про прибуття голлівудського актора Тому Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня. Тоді ж очевидці почали публікувати перші фото Тома Круза у столичному метро. Поруч з актором помітили і найближчого радника Президента України Володимира Зеленського – Андрія Єрмака. Охорона не дозволяла впритул підходити до актора, але прихильникам все ж вдалось зробити кілька світлин на фоні актора.

Наступного дня 1 жовтня стало відомо, що Том Круз зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. 2 жовтня відомий актор відвідав Львів. Згодом стало відомо, що американець прибув в Україну на запрошення президента, а також щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх фільмів.

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Теги: Том Круз, Україна, кіно
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