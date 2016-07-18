Том Круз шукає в Україні локації для зйомок свого фільму

Голлівудський акторприбув в Україну, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.Знаменитість вже відвідав столицю України, Одесу, а також Львів. Наразі відомо, що майбутній кінопроєкт зніматиметься у жанрі "шпигунський екшн", - пише Канал24.Продюсерська група знаменитості відвідала пасажирський термінал Одеського морського порту, локації з видами на вантажні причали, 22-поверховий готель "Одеса", естакаду порту і Потьомкінські сходи.Зазначається, що кінематографісти звернулася до адміністрації з проханням забезпечення конфіденційності, відтак на заході не було журналістів і шанувальників актора.Про майбутню картину відомо тільки те, що зніматиметься вона у жанрі "шпигунський екшн".Про прибуття голлівудського актора Тому Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня. Тоді ж очевидці почали публікувати перші фото Тома Круза у столичному метро. Поруч з актором помітили і найближчого радника Президента України Володимира Зеленського –Охорона не дозволяла впритул підходити до актора, але прихильникам все ж вдалось зробити кілька світлин на фоні актора.Наступного дня 1 жовтня стало відомо, що Том Круз зустрівся з Президентом України. 2 жовтня відомий актор відвідав Львів. Згодом стало відомо, що американець прибув в Україну на запрошення президента, а також щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх фільмів.