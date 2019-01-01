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3 жовтня на Волині: гортаючи календар

3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують волинські журналісти Ірина Качан (на фото) та Михайло Юхта. Також 3 жовтня народився і звукорежисер Андрій Жирнов.

День народження цього дня й у народного депутата України, волинянина Євгена Кирильчука та уродженця села Чорників Володимир-Волинського району, відомого мовознавця, перекладача, члена Спілки письменників України Івана Ющука.

За православним календарем 3 жовтня іменини відзначають Олександр, Анастасій, Іван (Іоанн), Іларіон, Михайло, Олег, а також Тетяна.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з сьогоднішнім святом та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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