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Кабмін призначив очільників Укравтодору та Держкіно

Кабмін призначив очільників Укравтодору та Держкіно
Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив рішення про кадрові зміни в Держкіно, Укравтодорі та міністерстві оборони.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Урядовий портал.

Зокрема, уряд ухвалив призначення Аліни Фролової та Олексія Марценюка заступниками міністра оборони України.

Водночас звільнили Миколу Кузьо з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Також Кабмін ухвалив рішення про звільнення Марини Лазебної з посади голови Державної соціальної служби.

Два звільнення у Державному агентстві з питань кіно: Сергія Неретіна – з посади першого заступника голови, Сергія Недзельського – з посади заступника голови.

Окрім цього, ухвалили рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка, який обіймав посаду начальника управління експлуатації доріг в "Укравтодорі". В.о. голови Державного агентства України з питань кіно призначили Юлію Шевчук, яка раніше працювала керівником юридичного відділу Держкіно.

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Теги: Кабмін, призначення, звільнення
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