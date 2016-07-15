Кабмін призначив очільників Укравтодору та Держкіно

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив рішення про кадрові зміни в Держкіно, Укравтодорі та міністерстві оборони.Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Урядовий портал.Зокрема, уряд ухвалив призначеннятазаступниками міністра оборони України.Водночас звільнилиз посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.Також Кабмін ухвалив рішення про звільненняз посади голови Державної соціальної служби.Два звільнення у Державному агентстві з питань кіно:– з посади першого заступника голови,– з посади заступника голови.Окрім цього, ухвалили рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України наякий обіймав посаду начальника управління експлуатації доріг в "Укравтодорі". В.о. голови Державного агентства України з питань кіно призначили, яка раніше працювала керівником юридичного відділу Держкіно.