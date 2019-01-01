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Лучанка отримала штраф за старі меблі, розкидані на прибудинковій території

Лучанка отримала штраф за старі меблі, розкидані на прибудинковій території
Мешканка однієї з луцьких багатоповерхівок отримала штраф за те, що засмітила прибудинкову територію.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

"До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення щодо порушення Правил благоустрою міста Луцька жителькою багатоквартирного будинку по вул. Софії Ковалевської, 25", - йдеться у повідомленні муніципалів.

За засмічення прилеглої до будинку території віконними рамами та старими меблями на порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення та зобов’язали прибрати після себе.

За вказане порушення передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

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Теги: Луцьк, порушення, департамент муніципальної варти
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