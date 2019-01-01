Кіоски, сараї та гаражі: що невдовзі демонтують у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 02:25
У Луцьку проведуть демонтаж низки незаконно встановлених тимчасових споруд.
Таке рішення прийняли члени виконкому Луцької міської ради, - повідомляють у департаменті муніципальної варти міськради.
Зокрема, йдеться про демонтаж 18-ти незаконно встановлених тимчасових споруд та конструкцій на території міста за адресами:
- вулиця 8-го Березня, 6 (металевий гараж).
- вулиця Братковського, 3 (металевий гараж).
- проспект Волі, 11 (металева конструкція).
- бульвар Дружби Народів, 3а (металевий контейнер).
- вулиця Дубнівська, 63 (паркан, металевий контейнер та рекламоносій).
- вулиця Івана Огієнка, 3 (металевий гараж).
- вулиця Корольова, 12 (металеві гаражі та сараї).
- вулиця Рогова, 26 (сарай).
- вулиця Степана Бандери, 5 (металеві гаражі).
- проспект Волі, 29 (літній майданчик).
- вулиця Гордіюк, 22 (торговий павільйон).
- вулиця Володимирська, 18а (кіоск).
- вулиця Володимирська, 20 (кіоск).
- вулиця Ковельська, 52 (кіоск).
- вулиця Ковельська, 52 (кіоск).
- вулиця Конякіна, 39 (літній майданчик).
- проспект Президента Грушевського, 22 (кіоск).
- вулиця Героїв УПА, 104/1, Шота Руставелі, 13д, В’ячеслава Хурсенка, 44, Чернишевського, 134а, Новочерчицька, 25, 26, Підгаєцька, 9а, Степана Бандери, 5, Старова, 7 (паркани та огорожі).
Власників вказаний тимчасових споруд та конструкцій зобов’язали демонтувати їх в добровільному порядку. В іншому випадку демонтаж проведе департамент муніципальної варти.
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Таке рішення прийняли члени виконкому Луцької міської ради, - повідомляють у департаменті муніципальної варти міськради.
Зокрема, йдеться про демонтаж 18-ти незаконно встановлених тимчасових споруд та конструкцій на території міста за адресами:
- вулиця 8-го Березня, 6 (металевий гараж).
- вулиця Братковського, 3 (металевий гараж).
- проспект Волі, 11 (металева конструкція).
- бульвар Дружби Народів, 3а (металевий контейнер).
- вулиця Дубнівська, 63 (паркан, металевий контейнер та рекламоносій).
- вулиця Івана Огієнка, 3 (металевий гараж).
- вулиця Корольова, 12 (металеві гаражі та сараї).
- вулиця Рогова, 26 (сарай).
- вулиця Степана Бандери, 5 (металеві гаражі).
- проспект Волі, 29 (літній майданчик).
- вулиця Гордіюк, 22 (торговий павільйон).
- вулиця Володимирська, 18а (кіоск).
- вулиця Володимирська, 20 (кіоск).
- вулиця Ковельська, 52 (кіоск).
- вулиця Ковельська, 52 (кіоск).
- вулиця Конякіна, 39 (літній майданчик).
- проспект Президента Грушевського, 22 (кіоск).
- вулиця Героїв УПА, 104/1, Шота Руставелі, 13д, В’ячеслава Хурсенка, 44, Чернишевського, 134а, Новочерчицька, 25, 26, Підгаєцька, 9а, Степана Бандери, 5, Старова, 7 (паркани та огорожі).
Власників вказаний тимчасових споруд та конструкцій зобов’язали демонтувати їх в добровільному порядку. В іншому випадку демонтаж проведе департамент муніципальної варти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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