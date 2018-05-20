Світоліна вийшла у чтвертьфінал тенісного турніру в Китаї

Перша ракетка Українипровела черговий матч на змаганнях WTA Premier Mandatory в Пекіні.Про це повідомляє УНН.У поєдинку третього кола українка протистоялаз США (16 в WTA), і змогла виграти перший сет завдяки єдиному брейку – 6:3. Двома брейками ознаменувався старт другого сету після чого доля вирішувалася на тай-брейку – на користь американки 7:6 (8).Третя партія закінчилася на користь українки, яка реалізувала шостий матчбол – 6:3.Зауважимо, у чвертьфінальному поєдинку Світоліна змагатиметься із кривдницею, 8-ю сіяноюіз Нідерландів.Додамо, до 1/4 фіналу також вже вийшла Ешлі Барті (1 сіяна) і Петра Квітова (7).