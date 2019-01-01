На Волині тракторист в'їхав у електроопору





Про це пише



Чи відшкодовуватиме чоловік збитки, нанесені ПрАТ «Волиньобленерго» – вирішуватиме суд.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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