На Волині тракторист в'їхав у електроопору
Сьогодні, 08:40
Неподалік села Губин Горохівського тракторист в’їхав у стовп.
Про це пише Волинь Нова.
Чи відшкодовуватиме чоловік збитки, нанесені ПрАТ «Волиньобленерго» – вирішуватиме суд.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Чи відшкодовуватиме чоловік збитки, нанесені ПрАТ «Волиньобленерго» – вирішуватиме суд.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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