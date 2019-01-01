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На Волині тракторист в'їхав у електроопору

На Волині тракторист в'їхав у електроопору
Неподалік села Губин Горохівського тракторист в’їхав у стовп.

Про це пише Волинь Нова.

Чи відшкодовуватиме чоловік збитки, нанесені ПрАТ «Волиньобленерго» – вирішуватиме суд.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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