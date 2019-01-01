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Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО

Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
У Єрусалимі замироточила ікона Богородиці, яку паломники-волиняни взяли із собою у прощу.

Про це пише Волинська Правда.

Нагадаємо, поїздка тривала з 26 вересня до 2 жовтня.

Під час паломництва «Дорогою Ісуса Христа» волиняни відвідали знакові біблійні місця, святині Христові. Паломникам із України Господь послав особливий знак.

«Рідні мої! Неймовірне чудо сталось на Святій Землі. В храмі гробниці Божої Матері, де Ієрусалимська ікона Божої Матері, під час Акафіста до Богородиці в нашій групі замироточила ікона Богородиці, з якою отець Павло обійшов всю Святу Землю!», – розповідає матушка Лариса.

Організатором прощі став митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Серед паломників були депутати Волинської обласної ради Микола Буліга та Юрій Ройко, представники духовенства, віряни.

Світлинами та враженнями з паломницької поїздки волиняни ділилися на своїх сторінках у фейсбуці.

Довідково:

Проща має назву «Дорогою Ісуса Христа». Її маршрут такий: Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран.

Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО

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Теги: ікона, паломництво, Луцьк, Єрусалим
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