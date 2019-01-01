Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Сьогодні, 08:56
У Єрусалимі замироточила ікона Богородиці, яку паломники-волиняни взяли із собою у прощу.
Про це пише Волинська Правда.
Нагадаємо, поїздка тривала з 26 вересня до 2 жовтня.
Під час паломництва «Дорогою Ісуса Христа» волиняни відвідали знакові біблійні місця, святині Христові. Паломникам із України Господь послав особливий знак.
«Рідні мої! Неймовірне чудо сталось на Святій Землі. В храмі гробниці Божої Матері, де Ієрусалимська ікона Божої Матері, під час Акафіста до Богородиці в нашій групі замироточила ікона Богородиці, з якою отець Павло обійшов всю Святу Землю!», – розповідає матушка Лариса.
Організатором прощі став митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Серед паломників були депутати Волинської обласної ради Микола Буліга та Юрій Ройко, представники духовенства, віряни.
Світлинами та враженнями з паломницької поїздки волиняни ділилися на своїх сторінках у фейсбуці.
Довідково:
Проща має назву «Дорогою Ісуса Христа». Її маршрут такий: Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинська Правда.
Нагадаємо, поїздка тривала з 26 вересня до 2 жовтня.
Під час паломництва «Дорогою Ісуса Христа» волиняни відвідали знакові біблійні місця, святині Христові. Паломникам із України Господь послав особливий знак.
«Рідні мої! Неймовірне чудо сталось на Святій Землі. В храмі гробниці Божої Матері, де Ієрусалимська ікона Божої Матері, під час Акафіста до Богородиці в нашій групі замироточила ікона Богородиці, з якою отець Павло обійшов всю Святу Землю!», – розповідає матушка Лариса.
Організатором прощі став митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Серед паломників були депутати Волинської обласної ради Микола Буліга та Юрій Ройко, представники духовенства, віряни.
Світлинами та враженнями з паломницької поїздки волиняни ділилися на своїх сторінках у фейсбуці.
Довідково:
Проща має назву «Дорогою Ісуса Христа». Її маршрут такий: Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Сьогодні, 09:09
Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО
Сьогодні, 08:56
На Волині тракторист в'їхав у електроопору
Сьогодні, 08:40
Медіа