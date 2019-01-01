Волинська ікона замироточила у Єрусалимі. ФОТО





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Нагадаємо, поїздка тривала з 26 вересня до 2 жовтня.



Під час паломництва «Дорогою Ісуса Христа» волиняни відвідали знакові біблійні місця, святині Христові. Паломникам із України Господь послав особливий знак.



«Рідні мої! Неймовірне чудо сталось на Святій Землі. В храмі гробниці Божої Матері, де Ієрусалимська ікона Божої Матері, під час Акафіста до Богородиці в нашій групі замироточила ікона Богородиці, з якою отець Павло обійшов всю Святу Землю!», – розповідає матушка Лариса.



Організатором прощі став митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Серед паломників були депутати Волинської обласної ради Микола Буліга та Юрій Ройко, представники духовенства, віряни.



Світлинами та враженнями з паломницької поїздки волиняни ділилися на своїх сторінках у фейсбуці.



Довідково:



Проща має назву «Дорогою Ісуса Христа». Її маршрут такий: Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Єрусалимі замироточила ікона Богородиці, яку паломники-волиняни взяли із собою у прощу.Про це пише Волинська Правда Нагадаємо,Під час паломництва «Дорогою Ісуса Христа» волиняни відвідали знакові біблійні місця, святині Христові. Паломникам із України Господь послав особливий знак.«Рідні мої! Неймовірне чудо сталось на Святій Землі. В храмі гробниці Божої Матері, де Ієрусалимська ікона Божої Матері, під час Акафіста до Богородиці в нашій групі замироточила ікона Богородиці, з якою отець Павло обійшов всю Святу Землю!», – розповідає матушка Лариса.Організатором прощі став митрополит Луцький і Волинський. Серед паломників були депутати Волинської обласної радита, представники духовенства, віряни.Світлинами та враженнями з паломницької поїздки волиняни ділилися на своїх сторінках у фейсбуці.

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