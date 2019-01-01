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Курс валют у Луцьку на 3 жовтня

Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.782, а продаж – 25.468.

Євро при купівлі становить – 26.907, продажу – 27.871.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.394.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.357.

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Теги: курс валют, Луцьк
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