Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Сьогодні, 09:09
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.782, а продаж – 25.468.
Євро при купівлі становить – 26.907, продажу – 27.871.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.394.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.357.
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Євро при купівлі становить – 26.907, продажу – 27.871.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.394.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.357.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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