Курс валют у Луцьку на 3 жовтня





Євро при купівлі становить – 26.907, продажу – 27.871.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.394.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.357.

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