У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Віталій Панасюк.
Він зазначив, що зранку 3 жовтня сталась аварія на проспекті Перемоги, поблизу супермаркету "23/7".
Чоловік повідомив, що легковик Opel Zafira зіткнувся з двома автівками та спричинив затор.
«Рух зі сторони ТАМ-ТАМу ускладнений», – зазначив очевидець.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та медики.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Віталій Панасюк.
Він зазначив, що зранку 3 жовтня сталась аварія на проспекті Перемоги, поблизу супермаркету "23/7".
Чоловік повідомив, що легковик Opel Zafira зіткнувся з двома автівками та спричинив затор.
«Рух зі сторони ТАМ-ТАМу ускладнений», – зазначив очевидець.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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