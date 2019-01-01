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У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Віталій Панасюк.

Він зазначив, що зранку 3 жовтня сталась аварія на проспекті Перемоги, поблизу супермаркету "23/7".

Чоловік повідомив, що легковик Opel Zafira зіткнувся з двома автівками та спричинив затор.

«Рух зі сторони ТАМ-ТАМу ускладнений», – зазначив очевидець.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та медики.

У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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