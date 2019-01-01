У Луцьку зранку – подвійна аварія. ФОТО





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Віталій Панасюк.



Він зазначив, що зранку 3 жовтня сталась аварія на проспекті Перемоги, поблизу супермаркету "23/7".



Чоловік повідомив, що легковик Opel Zafira зіткнувся з двома автівками та спричинив затор.



«Рух зі сторони ТАМ-ТАМу ускладнений», – зазначив очевидець.



На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомивВін зазначив, що зранку 3 жовтня сталась аварія на проспекті Перемоги, поблизу супермаркету "23/7".Чоловік повідомив, що легковик Opel Zafira зіткнувся з двома автівками та спричинив затор.«Рух зі сторони ТАМ-ТАМу ускладнений», – зазначив очевидець.На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та медики.

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