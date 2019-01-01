3 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір, - пише



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.

Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.

Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.

Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.

Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.

Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь.

Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися.

Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 жовтня віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія.Іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір, - пише Радіо Максимум Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь.Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися.Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці.

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