3 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:50
3 жовтня віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія.
Іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.
Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь.
Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися.
Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці.
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Іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.
Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь.
Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися.
Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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