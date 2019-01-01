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3 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

3 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
3 жовтня віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія.

Іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір, - пише Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.
Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь.
Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися.
Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці.


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Теги: 3 жовтня
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