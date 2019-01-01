У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО
Сьогодні, 09:56
У Луцьку на вулиці Сагайдачного жінка торгувала алкоголем у заборонений час.
Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.
Спочатку продавець здійснила продаж забороненої продукції, а далі стала заперечувати факт продажу. На місце події викликали екіпаж патрульної поліції для подальшого вжиття відповідних заходів.
Нагадаємо, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонено, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.
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Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.
Спочатку продавець здійснила продаж забороненої продукції, а далі стала заперечувати факт продажу. На місце події викликали екіпаж патрульної поліції для подальшого вжиття відповідних заходів.
Нагадаємо, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонено, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.
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