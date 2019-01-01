У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО

У Луцьку на вулиці Сагайдачного жінка торгувала алкоголем у заборонений час.Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.Спочатку продавець здійснила продаж забороненої продукції, а далі стала заперечувати факт продажу. На місце події викликали екіпаж патрульної поліції для подальшого вжиття відповідних заходів.Нагадаємо, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонено, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.