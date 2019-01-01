Лаундж-зона, розваги і подарунки: «Інвестор» влаштував грандіозне знайомство сусідам на «Юпітері». ФОТО*

Андрій Разумовський влаштував для мешканців комплексу



Зважаючи на те, що майже усі квартири, яких у трьох будинках комплексу є 153, знайшли своїх власників, 2 жовтня у затишній атмосфері, в стилі домашнього пікніка для них організували неформальне знайомство.



«Ми не просто збудували і залишили будинки неживими. Ці люди, які нас оточують, всі, хто навколо нас, всі ми – ось тут, поруч. Я сподіваюся, що мешканці сьогодні познайомляться між собою і в подальшому будуть товаришувати. Жити поруч – це ж також спільна відповідальність. Так, зараз ми це все охороняємо, частково прибираємо, саджаємо дерева, косимо траву, а коли забудовник піде з цієї локації, варто зберігати все те, що створене, і тільки покращувати. Для цього потрібна команда, хтось один не впорається», – посміхаючись, говорить Андрій Разумовський.







Інформаційне агентство ВолиньPost завітало на свято доброго сусіда у житловий комплекс «Юпітер» і поцікавилося в мешканців, чому ж вони обрали саме Будівельну компанію «Інвестор» та чим такий привабливий і особливий цей житловий комплекс.







«Нізащо не змінила б місце проживання»



Певно найбільше вже встигла дізнатися про своїх сусідів голова ОСББ житлового комплексу «Юпітер» – пані Тетяна. До справи жінка ставиться із великою відповідальністю, однак переконує, що їй це зовсім не складно. «В мене надзвичайно хороші сусіди, раптом що, можу завжди до них звернутися і допоможуть, спільно вирішуємо питання, є підтримка. Важливо, що є багато ініціативної молоді серед мешканців», – каже Тетяна Георгіївна.



Жінка розповіла, що придбала квартиру у «Юпітері» дуже випадково, бо була налаштована перебиратися із метушливого міста кудись подалі, але так, щоб і інфраструктура міста була, тож, каже жінка, випадково «поклала око» на цей будинок і вже навіть не вагалася.

«Ця випадковість подарувала нам багато радості», – говорить жінка.

З власного досвіду розповідає, що їй довелося побачити чимало в своєму житті, в тому чисті і відкривати для себе нові будівельні компанії, але «Інвестор» для неї – найкращий вибір. «Зараз я б вже нізащо не змінила своє місце проживання», – запевняє щаслива мешканка «Юпітера».







Кожен проект «Інвестора» це – про інше



Будівельна компанія «Інвестор» зарекомендувала себе на ринку як новатор, що відповідає за якість, комфорт та унікальність житла, не просто «клонуючи» проект, а створюючи щось нове і завжди краще.



Директор компанії Андрій Разумовський каже, що «Інвестор» пропонує не лише нове житло, а й новий підхід до будівництва: «Перш за все, ми самі перевіряємо якість, працюємо виключно напряму з імпортерами, їздимо на заводи і будуємо, як для себе».



Читати також: «Живу там, де будую», – директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Разумовський зазначає, що житловий комплекс «Юпітер» створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати міських переваг і комфорту.



«Кожен проект Будівельної компанії «Інвестор» – по-своєму особливий. Житловий комплекс «Юпітер» знаходиться на межі міста і має всього чотири поверхи, відповідно – там проживатиме невелика кількість людей. Кожен наш новий проект має щось особливе та відмінне від попереднього, адже ми постійно розвиваємося», – каже Андрій Разумовський.



Більше того, на «Інвесторі» переконують, що у сучасному світі, згідно з дослідженнями соціологів, існує така проблема, що з роками міські мешканці все рідше заводять знайомства зі своїми сусідами, саме тому почуваються самотніми. У будівельній компанії вирішили цю ситуацію виправляти і запровадити «День доброго сусіда» як традиційне свято для мешканців усіх житлових комплексів компанії.







Чому добрих сусідів шукають саме на «Юпітері»



Більшість гостей, які прийшли на свято добросусідства, ще не встигли заселитися до житлового комплексу «Юпітер».



«Але ж з сусідами знайомитися таки потрібно», – каже лучанка Наталія, яка також прийшла сюди на, так би мовити, оглядини і знайомство. «Проживаю поки в Луцьку, але вже зовсім скоро переберемося із сім’єю сюди, тому й з мешканцями хочемо познайомитися. «Юпітер» обрали, перш за все, через круте планування квартир і якість, цінова політика цілком відповідна», – зазначає Наталія.







Лучанин Олег, який нещодавно придбав квартиру у третьому будинку, каже, що вже не може дочекатися початку ремонту у своєму помешканні.



«Коли постало питання покупки квартири, то об’їздив ледь не всі новобудови Луцька. А свій вибір зупинив саме на «Юпітері». Ціна, якість, плюс наповнення, серед інших варіантів цей будинок мені сподобався найбільше. До того ж, тут – тихо, спокійно, розташований будинок на околиці, немає цього міського гамору і метушні, планування квартир також дуже зручне. Важливим аргументом «за» стало і наповнення самої квартири. Адже, коли обираєш «Інвестор», ти купуєш не просто голі стіни, тут одразу є штукатурка, чистова стяжка, утеплена підлога. Словом, усі пункти, які для мене були важливі при виборі, були саме у цьому будинку», – розповідає Олег.



Каже, що атмосфера свята, яке влаштував забудовник, йому дуже подобається та зазначає: не усі таке роблять для своїх мешканців.







Лучанка Діна, яка разом із подругою частувалася тістечками поблизу лаундж-зони, посміхаючись, розповіла, що зі всіма сусідами познайомитися ще не встигла, але, каже, все ще тільки попереду. У житловому комплексі «Юпітер» її родина придбала простору двокімнатну квартиру.



«Шукали саме таке помешкання: з великою площею, хорошої якості, у спокійному місці. Знайти таке місце у Луцьку виявилося складно. Цей будинок побачили в інтернеті і, відверто кажучи, мали певні сумніви. Забудовник – молодий, на ринку не так давно, тож детально вивчали усі переваги та недоліки, порівнювали з іншими будівельними компаніями та об’єктами, але зупинилися саме на «Інвесторі», обрали «Юпітер». Не шкодуємо», – розповіла Діна.







А поки дорослі розважалися у лаундж-зоні під музику від діджеїв, частувалися «кондитеркою», пригощалися смачним аперолем чи кавою, знайомлячись зі своїми новими сусідами, малеча також часу не гаяла. Дітлахи шукали нових друзів на «космічному» дитячому майданчику ЖК «Юпітер». Батьки кажуть, що не переймаються, поки діти там, адже майданчик – сучасний, максимально безпечний і великий, місця вистачає усім і ніхто не свариться.







Бабуся дівчинки Катрусі – пані Світлана, яка наглядає за своєю онукою, поки та гасає з іншими дітьми, каже, що надзвичайно задоволена покупкою квартири у цьому житловому комплексі.



«У «Юпітері» житиму не я, моя донька Олена з родиною, але це місце мені теж дуже подобається і діти щасливі. Тут дуже гарно, усі мешканці такі привітні, я вже встигла навіть познайомитися з такими ж бабусями, як я, тепер разом будемо гуляти з внуками тут. Справді, ще коли будинок будувався, то ми звернули увагу на «Юпітер». Тоді жили у Луцьку на проспекті Відродження в такій собі типовій сімейній квартирі, не зручно там було. А тут – краса, будинок на околиці, є багато свіжого повітря, до центру міста – не так вже й далеко, немає такої метушні, як десь у середмісті, територія огороджена, з дітьми гуляти безпечно, що ж і ще потрібно для щастя», – риторично питає жінка.







Поруч із нею на майданчику стояла і розмовляла зі своєю донькою мешканка ЖК «Юпітер» – пані Зінаїда. Вирішили і в неї поцікавитися, за якими основними критеріями обирали помешкання. Тож жінка окреслила декілька основних переваг «Юпітера». «Розташування, планування, район, зручність і якість», – відразу відповіла мешканка. Заселитися ще не встигли, але каже, що ремонт вже на завершальній стадії, тож з родиною вже не можуть дочекатися, коли переберуться до нового помешкання. До того ж, доньці пані Зінаїди тут також дуже сподобалося. Каже, що випередила маму і першою встигла познайомитися зі своїми маленькими сусідами. «Тут дуже класна атмосфера, є вдосталь місця для того, аби припаркувати авто і воно не заважало, ні тобі, ні іншим мешканцям будинку, але основною вимогою до вибору квартири саме тут, звісно, була якість. Будинок з червоної цегли, зручний, економний, енергозберігаючий, укомплектований. Якість відповідає тим коштам, які ми вклали у покупку квартири», – переконує щаслива власниця квартири у «Юпітері».







Також майбутній мешканець житлового комплексу на околиці Луцька – Юрій, який на свято прийшов з дружиною, розповів, що квартиру тут придбав уже давненько, тож, як тільки закінчить ремонт у помешканні, відразу заселяються. «Вже зовсім скоро», – тішиться чоловік.





Усі гості свята мали можливість пригоститися смачною їжею та напоями, познайомитися та поспілкуватися із новими сусідами, а для малечі, до того ж, влаштували цікаву шоу-програму із конкурсами та іншими розвагами. Крім того, усі власники квартир мали змогу взяти участь у розіграші подарунків від Будівельної компанії «Інвестор» та партнерів.



Довідково: Станом на 2019 рік Будівелька компанія «Інвестор» будує 4 житлових комплекти, 2 з яких вже повністю здала в експлуатацію: «Супернова», «Юпітер», «Сіріус», «Оріон», «Парковий квартал» та «Струмочок 2». Житловий комплект «Юпітер», що будується на околиці Луцька, поблизу села Липини, загалом налічуватиме 144 квартири у трьох окремих будинках, 2 з яких вже повністю здали в експлуатацію. Третю чергу обіцяють запустити вже у грудні цього року.







Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор однієї із найяскравіших луцьких будівельних компаній «Інвестор» влаштував для мешканців комплексу «Юпітер» , що на околиці міста, гучне, але дуже затишне свято, якому дали символічну назву «День доброго сусіда».Зважаючи на те, що майже усі квартири, яких у трьох будинках комплексу є 153, знайшли своїх власників, 2 жовтня у затишній атмосфері, в стилі домашнього пікніка для них організували неформальне знайомство.«Ми не просто збудували і залишили будинки неживими. Ці люди, які нас оточують, всі, хто навколо нас, всі ми – ось тут, поруч. Я сподіваюся, що мешканці сьогодні познайомляться між собою і в подальшому будуть товаришувати. Жити поруч – це ж також спільна відповідальність. Так, зараз ми це все охороняємо, частково прибираємо, саджаємо дерева, косимо траву, а коли забудовник піде з цієї локації, варто зберігати все те, що створене, і тільки покращувати. Для цього потрібна команда, хтось один не впорається», – посміхаючись, говорить Андрій Разумовський.завітало на свято доброго сусіда у житловий комплекс «Юпітер» і поцікавилося в мешканців, чому ж вони обрали саме Будівельну компанію «Інвестор» та чим такий привабливий і особливий цей житловий комплекс.Певно найбільше вже встигла дізнатися про своїх сусідів голова ОСББ житлового комплексу «Юпітер» – пані. До справи жінка ставиться із великою відповідальністю, однак переконує, що їй це зовсім не складно. «В мене надзвичайно хороші сусіди, раптом що, можу завжди до них звернутися і допоможуть, спільно вирішуємо питання, є підтримка. Важливо, що є багато ініціативної молоді серед мешканців», – каже Тетяна Георгіївна.Жінка розповіла, що придбала квартиру у «Юпітері» дуже випадково, бо була налаштована перебиратися із метушливого міста кудись подалі, але так, щоб і інфраструктура міста була, тож, каже жінка, випадково «поклала око» на цей будинок і вже навіть не вагалася.«Ця випадковість подарувала нам багато радості», – говорить жінка.З власного досвіду розповідає, що їй довелося побачити чимало в своєму житті, в тому чисті і відкривати для себе нові будівельні компанії, але «Інвестор» для неї – найкращий вибір. «Зараз я б вже нізащо не змінила своє місце проживання», – запевняє щаслива мешканка «Юпітера».Будівельна компанія «Інвестор» зарекомендувала себе на ринку як новатор, що відповідає за якість, комфорт та унікальність житла, не просто «клонуючи» проект, а створюючи щось нове і завжди краще.Директор компанії Андрій Разумовський каже, що «Інвестор» пропонує не лише нове житло, а й новий підхід до будівництва: «Перш за все, ми самі перевіряємо якість, працюємо виключно напряму з імпортерами, їздимо на заводи і будуємо, як для себе».Разумовський зазначає, що житловий комплекс «Юпітер» створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати міських переваг і комфорту.«Кожен проект Будівельної компанії «Інвестор» – по-своєму особливий. Житловий комплекс «Юпітер» знаходиться на межі міста і має всього чотири поверхи, відповідно – там проживатиме невелика кількість людей. Кожен наш новий проект має щось особливе та відмінне від попереднього, адже ми постійно розвиваємося», – каже Андрій Разумовський.Більше того, на «Інвесторі» переконують, що у сучасному світі, згідно з дослідженнями соціологів, існує така проблема, що з роками міські мешканці все рідше заводять знайомства зі своїми сусідами, саме тому почуваються самотніми. У будівельній компанії вирішили цю ситуацію виправляти і запровадити «День доброго сусіда» як традиційне свято для мешканців усіх житлових комплексів компанії.Більшість гостей, які прийшли на свято добросусідства, ще не встигли заселитися до житлового комплексу «Юпітер».«Але ж з сусідами знайомитися таки потрібно», – каже лучанка, яка також прийшла сюди на, так би мовити, оглядини і знайомство. «Проживаю поки в Луцьку, але вже зовсім скоро переберемося із сім’єю сюди, тому й з мешканцями хочемо познайомитися. «Юпітер» обрали, перш за все, через круте планування квартир і якість, цінова політика цілком відповідна», – зазначає Наталія.Лучанин, який нещодавно придбав квартиру у третьому будинку, каже, що вже не може дочекатися початку ремонту у своєму помешканні.«Коли постало питання покупки квартири, то об’їздив ледь не всі новобудови Луцька. А свій вибір зупинив саме на «Юпітері». Ціна, якість, плюс наповнення, серед інших варіантів цей будинок мені сподобався найбільше. До того ж, тут – тихо, спокійно, розташований будинок на околиці, немає цього міського гамору і метушні, планування квартир також дуже зручне. Важливим аргументом «за» стало і наповнення самої квартири. Адже, коли обираєш «Інвестор», ти купуєш не просто голі стіни, тут одразу є штукатурка, чистова стяжка, утеплена підлога. Словом, усі пункти, які для мене були важливі при виборі, були саме у цьому будинку», – розповідає Олег.Каже, що атмосфера свята, яке влаштував забудовник, йому дуже подобається та зазначає: не усі таке роблять для своїх мешканців.Лучанка, яка разом із подругою частувалася тістечками поблизу лаундж-зони, посміхаючись, розповіла, що зі всіма сусідами познайомитися ще не встигла, але, каже, все ще тільки попереду. У житловому комплексі «Юпітер» її родина придбала простору двокімнатну квартиру.«Шукали саме таке помешкання: з великою площею, хорошої якості, у спокійному місці. Знайти таке місце у Луцьку виявилося складно. Цей будинок побачили в інтернеті і, відверто кажучи, мали певні сумніви. Забудовник – молодий, на ринку не так давно, тож детально вивчали усі переваги та недоліки, порівнювали з іншими будівельними компаніями та об’єктами, але зупинилися саме на «Інвесторі», обрали «Юпітер». Не шкодуємо», – розповіла Діна.А поки дорослі розважалися у лаундж-зоні під музику від діджеїв, частувалися «кондитеркою», пригощалися смачним аперолем чи кавою, знайомлячись зі своїми новими сусідами, малеча також часу не гаяла. Дітлахи шукали нових друзів на «космічному» дитячому майданчику ЖК «Юпітер». Батьки кажуть, що не переймаються, поки діти там, адже майданчик – сучасний, максимально безпечний і великий, місця вистачає усім і ніхто не свариться.Бабуся дівчинки– пані, яка наглядає за своєю онукою, поки та гасає з іншими дітьми, каже, що надзвичайно задоволена покупкою квартири у цьому житловому комплексі.«У «Юпітері» житиму не я, моя доньказ родиною, але це місце мені теж дуже подобається і діти щасливі. Тут дуже гарно, усі мешканці такі привітні, я вже встигла навіть познайомитися з такими ж бабусями, як я, тепер разом будемо гуляти з внуками тут. Справді, ще коли будинок будувався, то ми звернули увагу на «Юпітер». Тоді жили у Луцьку на проспекті Відродження в такій собі типовій сімейній квартирі, не зручно там було. А тут – краса, будинок на околиці, є багато свіжого повітря, до центру міста – не так вже й далеко, немає такої метушні, як десь у середмісті, територія огороджена, з дітьми гуляти безпечно, що ж і ще потрібно для щастя», – риторично питає жінка.Поруч із нею на майданчику стояла і розмовляла зі своєю донькою мешканка ЖК «Юпітер» – пані. Вирішили і в неї поцікавитися, за якими основними критеріями обирали помешкання. Тож жінка окреслила декілька основних переваг «Юпітера». «Розташування, планування, район, зручність і якість», – відразу відповіла мешканка. Заселитися ще не встигли, але каже, що ремонт вже на завершальній стадії, тож з родиною вже не можуть дочекатися, коли переберуться до нового помешкання. До того ж, доньці пані Зінаїди тут також дуже сподобалося. Каже, що випередила маму і першою встигла познайомитися зі своїми маленькими сусідами. «Тут дуже класна атмосфера, є вдосталь місця для того, аби припаркувати авто і воно не заважало, ні тобі, ні іншим мешканцям будинку, але основною вимогою до вибору квартири саме тут, звісно, була якість. Будинок з червоної цегли, зручний, економний, енергозберігаючий, укомплектований. Якість відповідає тим коштам, які ми вклали у покупку квартири», – переконує щаслива власниця квартири у «Юпітері».Також майбутній мешканець житлового комплексу на околиці Луцька –, який на свято прийшов з дружиною, розповів, що квартиру тут придбав уже давненько, тож, як тільки закінчить ремонт у помешканні, відразу заселяються. «Вже зовсім скоро», – тішиться чоловік.Усі гості свята мали можливість пригоститися смачною їжею та напоями, познайомитися та поспілкуватися із новими сусідами, а для малечі, до того ж, влаштували цікаву шоу-програму із конкурсами та іншими розвагами. Крім того, усі власники квартир мали змогу взяти участь у розіграші подарунків від Будівельної компанії «Інвестор» та партнерів.

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