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Через несправний велосипед волинянин потрапив під колеса вантажівки

Через несправний велосипед волинянин потрапив під колеса вантажівки
На автодорозі у селі Кульчин Ківерцівського району трапилася ДТП за участю вантажівки та велосипедиста.

Автопригода трапилась 2 жовтня, - пише ГУНП у Волинській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний житель Ківерцівського району, через технічну несправність велосипеда, допустив зіткнення із вантажівкою ЗІЛ, під керуванням 22-річного лучанина.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Волинь
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