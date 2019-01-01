Через несправний велосипед волинянин потрапив під колеса вантажівки





Автопригода трапилась 2 жовтня, - пише ГУНП у Волинській області.



Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний житель Ківерцівського району, через технічну несправність велосипеда, допустив зіткнення із вантажівкою ЗІЛ, під керуванням 22-річного лучанина.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.









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