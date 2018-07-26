У Ковелі «на гарячому» спіймали злодія





Інцидент трапився в ніч на 3 жовтня на вулиці Б.Хмельницького, - інформує патрульна поліція Волинської області.



«Чоловік крутився біля стовбура з сумкою, тож це викликало в нас підозру. При огляді ми виявили в нього телефонні проводи, походження яких той пояснити не міг», - розповів інспектор Юрій.



39-річного ковельчанина затримали та викликали слідчо-оперативну групу.





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