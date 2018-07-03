На Волині хлопець намагався проникнути до офісу підприємця. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
У Володимирі-Волинському вночі невідомий намагався проникнути до офісу підприємця.
Відео у Facebook опублікував Андрій Кандиба.
Чоловік зазначив, що хоче знайти хлопця, провести конструктивну лекцію з ним та його батьками, а також надати йому тимчасову фінансову підтримку.
Андрій Кандиба пообіцяв винагороду тому, хто допоможе у пошуках.
«Таким чином ми збережемо кожного наступного підприємця, магазин,офіс чи мешканця, а також дім, квартиру», – йдеться у дописі.
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Відео у Facebook опублікував Андрій Кандиба.
Чоловік зазначив, що хоче знайти хлопця, провести конструктивну лекцію з ним та його батьками, а також надати йому тимчасову фінансову підтримку.
Андрій Кандиба пообіцяв винагороду тому, хто допоможе у пошуках.
«Таким чином ми збережемо кожного наступного підприємця, магазин,офіс чи мешканця, а також дім, квартиру», – йдеться у дописі.
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