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На Волині хлопець намагався проникнути до офісу підприємця. ВІДЕО

На Волині хлопець намагався проникнути до офісу підприємця. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському вночі невідомий намагався проникнути до офісу підприємця.

Відео у Facebook опублікував Андрій Кандиба.

Чоловік зазначив, що хоче знайти хлопця, провести конструктивну лекцію з ним та його батьками, а також надати йому тимчасову фінансову підтримку.

Андрій Кандиба пообіцяв винагороду тому, хто допоможе у пошуках.

«Таким чином ми збережемо кожного наступного підприємця, магазин,офіс чи мешканця, а також дім, квартиру», – йдеться у дописі.


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Теги: злочин, Волинь, Володимир
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