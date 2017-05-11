На Волині у гуртожитку молодик ображав та чіплявся до студентів
Сьогодні, 11:49
Молодий чоловік у приміщенні гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького ЛНТУ ображав та чіплявся до студентів.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Відомо, що 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто порушува громадський порядок і спокій громадян.
Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адмінматеріали та скеровано до Любешівського районного суду.
Правопорушнику загрожує адміністративна відповідальність у порядку ст..173 КУпАП України (Хуліганство).
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Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Відомо, що 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто порушува громадський порядок і спокій громадян.
Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адмінматеріали та скеровано до Любешівського районного суду.
Правопорушнику загрожує адміністративна відповідальність у порядку ст..173 КУпАП України (Хуліганство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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