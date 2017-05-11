На Волині у гуртожитку молодик ображав та чіплявся до студентів





Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.



Відомо, що 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто порушува громадський порядок і спокій громадян.



Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адмінматеріали та скеровано до Любешівського районного суду.



Правопорушнику загрожує адміністративна відповідальність у порядку ст..173 КУпАП України (Хуліганство).

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