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На Волині у гуртожитку молодик ображав та чіплявся до студентів

На Волині у гуртожитку молодик ображав та чіплявся до студентів
Молодий чоловік у приміщенні гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького ЛНТУ ображав та чіплявся до студентів.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Відомо, що 21-річний житель району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та образливо чіплявся до студентів, тобто порушува громадський порядок і спокій громадян.

Працівники поліції за фактом хуліганства оформили адмінматеріали та скеровано до Любешівського районного суду.

Правопорушнику загрожує адміністративна відповідальність у порядку ст..173 КУпАП України (Хуліганство).

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Теги: гуртожиток, Волинь
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