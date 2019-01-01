Зниження температури до +2: синоптики розповіли, якою буде погода на кінець тижня





Про це



Завтра, 4 жовтня, у більшості областей дощ, в центральних та південних областях місцями гроза, лише на південному сході, а вдень на заході країни без опадів; температура вночі 7-12°, у південній частині до 16°, вдень 11-19°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму 20-25°.



У суботу, 5 жовтня, у південних, східних та центральних областях помірні, місцями значні дощі, на решті території подекуди невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни вночі 9-14°, вдень 14-20°.



6 жовтня на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; очікується подальше зниження температури на 2-4°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до кінця тижня дощитиме, місцями температура повітря сягатиме 25 градусів тепла, однак вже у неділю очікується зниження температури на 2-4°.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.Завтра, 4 жовтня, у більшості областей дощ, в центральних та південних областях місцями гроза, лише на південному сході, а вдень на заході країни без опадів; температура вночі 7-12°, у південній частині до 16°, вдень 11-19°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму 20-25°.У суботу, 5 жовтня, у південних, східних та центральних областях помірні, місцями значні дощі, на решті території подекуди невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни вночі 9-14°, вдень 14-20°.6 жовтня на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; очікується подальше зниження температури на 2-4°.

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